Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Leichtathletik

Für das Kärntner Glanzlicht beim Internationalen Meeting in Marburg sorgte Julian Kellerer im Weitsprung. Der LAC-Athlet sprang 7,54 Meter und damit nationale Jahresbestleistung. Klasse bewies auch Conny Wohlfahrt (LAC). Über die 3000 Meter holte sie den Sieg in 10:28,14 Minuten. Stark war auch Stephan Pacher. Der Sprinter vom VST-Laas-Völkermarkt lief die 100 Meter in ganz 11,07 Sekunden.

Zum siebenten Mal ging in der Tscheppaschlucht der Trail-Bewerb des KLC Klagenfurt in Szene. Siegreich waren dabei zwei Athleten aus Rosenbach und vom VST Laas. Sportunion-Rosenbach-Läufer Fabian Kattnig holte sich die Herren-Wertung in einer Zeit von 51 Minuten und 30 Sekunden. Etwas mehr als eine Stunde brauchte Vanessa Setz aus Laas, sie gewann bei den Damen in 1:02:57 Stunden.

American Football

Für beide Kärntner Vereine wird die heurige Football-Saison nach dem Grunddurchgang beendet sein. Die Carinthian Lions haben als Tabellenletzter in der Division I noch eine Partie in Telfs zu absolvieren. Zwei Runden gibt es noch für die Eagles Villach in der Division III. Am Sonntag empfängt man Leader Schwaz (14 Uhr, Landskron) zum letzten Heimspiel. Zum Abschluss geht es nach Wörgl.

Eishockey

Kärntens Vorreiter in puncto Eiszeit ist auch heuer Steindorf. Am Wochenende gibt es in der Ossiachersee Halle wieder Eis. Zunächst werden die United World Games ausgetragen, „danach sind schon (Sichtungs-)Trainings für unseren Nachwuchs geplant“, verrät Obmann Michael Löschnig. Weiters folgen Nachwuchscamps, Schiedsrichterausbildungen und natürlich private Eiszeiten für Profispieler aus dem ganzen Bundesland. Neo-KAC-Crack Lukas Haudum hat schon angefragt, um Einzeltraining abhalten zu können. Auch die NHL-Stars Michael Grabner und Michael Raffl sind zu erwarten.



Mountainbike-Orientierung

Die Kärntner Orientierungs-Asse Marina Reiner und Kevin Haselsberger haben bei der Europameisterschaft im polnischen Breslau Top-Platzierungen eingefahren. Im Teambewerb lief auf der schwierigen Strecke noch nicht alles nach Wunsch, gemeinsam mit dem Salzburger Tobias Breitschädel holte man aber immerhin Platz zehn. Im Sprint ließen Reiner mit Rang sieben und Haselsberger nach einem Orientierungsfehler mit Platz 15 gute Resultate folgen. Ihren größten Erfolg bei einem Großereignis feierte Reiner im abschließenden Massenstart, wo sie mit Rang fünf ihr erstes Diplom (Rang vier bis sechs, Anm.) bei einer EM einfuhr. „Ich bin total begeistert. Die Pfade waren auf der Karte nicht immer so zu erkennen, wie sie sich im Wald präsentierten, es war wie russisches Roulette“, erzählt Reiner. Mitten im Rennen war der Glauben an einen Top-Platz dahin. „Plötzlich war ich ganz alleine unterwegs, ich dachte, ich hätte mich komplett verfahren. Doch gegen Ende traf ich wieder auf die Spitzengruppe und alles ging auf“, strahlt Reiner. Haselsberger wurde im Massenstart Elfter.

Reiten

Vier Tage, neun Touren, 20 Bewerbe und ein Starterfeld mit knapp 60 Reitern aus 13 Nationen – das sind die Zahlen zur 20. Auflage des internationalen Vierstern-Turniers in Achleiten, das von morgen bis Sonntag stattfindet. Im Schlosspark-Viereck steht die EM-Sichtung 2019 und eine damit verbundene mögliche Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio im Zentrum. Die heimische Dressur-Elite nützt das Traditionsturnier, um sich für die EM von 19. bis 25. September in Rotterdam zu qualifizieren. Aus Kärntner Sicht ist Christian Schumach mit von der Partie. Der Reiter vom Team-Gut Muraunberg will sich in Oberösterreich für die Europameisterschaft in Holland ein Ticket sichern. Die Konkurrenz kann sich sehen lassen, so wird die 13-fache Rekord-Staatsmeisterin Victoria Max-Theurer (OÖ) und die regierende Staatsmeisterin Belinda Weinbauer (B) sowie Vize-Meisterin Astrid Neumayer (OÖ) am Start sein.

Auf der Anlage des URV Klagenfurt fand der 1. Teilbewerb der Mölltaltrophy statt, 160 Starts gab es in den diversen Klassen auf der Anlage von Jannik Domaingo zu sehen. Den Hauptbewerb (Springen über 105 cm) gewann Hausherrin Magdalena Wallner-Unterkirchner.

Segeln

Bei besten Bedingungen und Starkwind bis zu 35 Knoten (61 km/h) segelte die Klagenfurterin Rosa Donner (KSVL) in Neusiedl am See zu zwei Qualifikationssiegen in der 420er-Klasse. Bei sieben Wettfahrten gewann sie den U17-Bewerb, was zur Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft berechtigt. In der Regatta holten sie den dritten Platz. Gemeinsam mit Vorschoter Sebastian Slivon geht es zuerst zur WM nach Vilamoura (POR) und dann zur EM nach Vilagarcia de Arousa (ESP).

Auch KYCO-Athlet Markus Rupp holte in der Laser-Kategorie einen Podestplatz. Er segelte mit zwei Wettfahrtsiegen auf Rang zwei.

Bergrennen

Auf Anhieb schnell zu sein, scheint eine der Stärken von Hermann Waldy junior zu sein. Das Bergrennen Gasen-Strassegg zählte zum ersten Mal zur österreichischen Meisterschaft zählte, daher wurde der Parcours auch auf 3,4 Kilometer verlängert, für alle folglich Neuland. Der Kärntner sprintete aber gleich in seinem ersten Lauf in 1:26,730 die steilen Rampen im Almenland hinauf - der Grundstein zum Gesamtsieg war damit gelegt. Sein großer Widersacher, der Niederösterreicher Karl Schagerl in seinem VW Golf Rallye R, verbesserte die Waldy-Zeit zwar noch einmal, am Gesamterfolg des Kärntners war aber nicht mehr zu rütteln. Gerald Glinzner holte sich der Gesamtsieg bei den Historischen und komplettierte so den durchschlagenden Kärntner Erfolg.

Radsport

Die Tiroler Radfahrer haben die Marathon-Klassiker in Osttirol dominiert. Der erst 22-jährige Pfaffenhofener Philipp Handl bestritt vor genau zehn Jahren mit der Dolomitenradrundfahrt seinen ersten Marathon, nun gewann er die sechste Auflage des SuperGiroDolomiti. Und der Osttiroler Simon Schupfer setzte sich klar bei der Dolomitenradrundfahrt durch. Er ließ Ex-Profi Johnny Hoogerland (NL) eine Minute hinter sich.



Tennis

Beim internationalen Senioren-Turnier in Pörtschach siegten Gerhard Thaler und Helmut Fagel im Doppel-Bewerb 70+. Im Finale wurde die Nummer drei der Welt, das Duo Ramirez (ESP)/Höfling (AUT) mit 6:7, 6:2, 11:9 bezwungen.

Rugby

Die Anexia Tigers holten bei der Premiere der Xs-Meisterschaften (zehn gegen zehn Spieler) den dritten Platz von acht Teams. Geschlagen wurden dabei Breclav (14:10) und Krems (32:7). Man landete nur hinter Rugby Oberösterreich und Leoben.

Fechten

Chiara Gröss (SZTK) holte bei den österreichischen Meisterschaften in Linz im Florett-Bewerb der Kadettinnen Silber.

WILDWASSERKANU

Beim Weltcup auf der Vezere im französischen Treignac holten die Kärntner Gerhard Schmid und Valentina Dreier im Klassik-Bewerb die Plätze sieben und neun. „Wir hatten wenige Trainingstage, können mit dem Ergebnis zufrieden sein“, so Schmid. Tags darauf qualifizierten sich im Sprint beide Athleten für das Finale der besten 15. Dreier holte Rang 11, Schmid wurde Achter. "Gute Läufe auf schwierigen Terrain. Zudem gelang mir im Sprint schon länger kein Top-Ten-Platz mehr", so Schmid. Weiters folgen drei Bewerbe der nationalen Meisterschaft, ehe die Europameisterschaft in Szene geht.

Schmid war zufrieden Foto © KK

KANU

Noah Wilhelmer sicherte sich bei schwierigen Bedingungen auf der Möll den Askö-Schüler-Bundesmeistertitel im Wildwasser-Slalom. Dazu gewann er im Sprint und in der Regatta. Bei den Jugendlichen triumphierte Sarah Wilhelmer in der Regatta.

REITEN

1. Teilbewerb der Mölltal-Trophy im Springreiten, Klassensieger: Evelyn Haslauer, Katharina Mitterberger, Franziska Wegscheider, Denise Regenfelder und Elisa Mitterling. Springer über 105 cm: Magdalena Wallner-Unterkircher. Weitere Klassensieger: Kerstin Beier, Irina Kandutsch. Sarah Strauss, Elisabeth Zenkl, Simone Stenitzer, Andrea Koller, Alexandra Himmer und Sabrina Krassnitzer.

STOCKSPORT

Staatsliga: Gruppe A: EK Deurotherm Feldkirchen – Köflach Stadt (St.) 8:2 (55:59); Geretsberg (S) – Fresing (St.) 4:6; (58:62), Tabelle: 1. Fresing 11 (38:22), 2. Franking Geretsberg 5 (29:31), 3. Köflach Stadt 5 (29:31), 4. Feldkirchen 3 (23:37). Gruppe C: Natternbach (OÖ) – EV Rottendorf/Seiwald 2:8 (53:69); Leitersdorf (St.) – Strasswalchen (S) 7:3 (78:57). Tabelle: 1. Strasswalchen 10 (40:20), 2. Rottendorf 6 (31:29), 3. Leitersdorf 6 (30:30).



Österreichische Meisterschaften: U19 (weibl./St. Valentin/OÖ): 1. LV Kärnten (Anja Salbrechter, Lara Lerchbaumer, Julia u. Katharina Omelko) 16, 2. LV Tirol 10, 3. ESV Hausmannstätten (St.) 8. U23 (St. Valentin/OÖ): 1. Wenigzell (St.) 16/2,0, 2. LV NÖ 16/1,6, 3. LV Bgl. 16/1,0, 4. GSC Liebenfels (Michael Regenfelder, Moritz Kampl, Emanuel u. Bettina Rauscher) 12.



Karl Singer Cup (ER St. Peter Honeywell/BaLu/LLZ Klagenfurt): Gruppe A: 1. GSC Liebenfels (Dörflinger, Flaschberger, Michael Regenfelder sen. u. jun.) 17, 2. SG St. Stefan/Glantal Liebenfels 16, 3. EV Kl. St. Veit 14. Gruppe B: 1. EV Ebenthal (Matschnig, Kilzer, Kuess, Maurer) 15, 2. EV Seigbichl 14, 3. ESV Wiener Neudorf (W) 13, Gruppe C: 1. EV Ossiach (Lampert, Wedl, Prugger, Untermoser) 16, 2. Post SV Kärnten 14, 3. VAS/Ladler Mix 12. Finale: 1. Liebenfels 4, 2. Ossiach 2, 3. Ebenthal 0.

SV Askö Lendorf (Möllbrücke) Endstand: 1. EV Edelweiss (Striedner, Grafenauer, Steinbacher, Pichler) 15:13, 2. WSG Radenthein, 3. SG Feffernitz/Kellerberg, 19:19, 4. SV Arriach, 5. HSV Spittal 15:10.

ROLLHOCKEY

Der RHC Villach hat in der österreichischen Meisterschaft das erklärte Ziel Rang drei erreicht. Beim Grunddurchgangs-Turnier in der heimischen Ballspielhalle Lind wurde Dornbirn II klar mit 6:2 im letzten Spiel besiegt. David Huber, der auch für den VSV Floorball spielt, avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner. Weiters trafen Manuel Parfant, Daniel Friedrich und der deutsche Legionär Martin Schmahl. Gegen die in der Schweiz spielenden Teams vom RHC Dornbirn und RHC Wolfurt gab es die erwarteten Niederlagen. Beim 3:7 gegen Dornbirn traf Huber auch doppelt, Parfant einmal. Lukas Friedrich erzielte beim 1:8 gegen Wolfurt den Ehrentreffer. Während die Draustädter den letzten Podestplatz holten, werden Dornbirn I und Wolfurt in Vorarlberg das Finale austragen.

FLOORBALL

Der VSV Unihockey hat den KAC im U19-Finale erstmals nach drei Rotjacken-Titeln vom Thron gestürzt. Nach einem 4:4 nach regulärer Spielzeit traf nur Bundesliga-Crack Niklas Felsberger im Penaltyschießen und holte den Titel nach Villach. Der FBV Klagenfurt konnte derweil die "Austrian Open" in Innsbruck gewinnen. Die Klagenfurter gewannen die "Mixed"-Kategorie beim österreichweiten Kleinfeldturnier.