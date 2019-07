Facebook

LEICHTATHLETIK

Die Spittalerin Sarah Lagger nahm nach ihrem Favoritensieg im Kugelstoßen bei den österreichischen Meisterschaften in der Innsbrucker Innenstadt freudestrahlend ihre Goldene in Empfang. „Es war die beste Serie meiner Karriere, auch wenn ich keinen Stoß so richtig getroffen habe. Es war ziemlich viel los. Innenstadtbewerbe sollten wir öfter machen“, freute sich Lagger, die gleich vier Stöße über 14 Meter setzte. Mit 14,52 Metern verwies sie Christina Scheffauer und Verena Preiner auf die Plätze.

OLYMPIA

Für Österreichs Nachwuchssportler gingen die Europäischen Olympischen Jugendspiele (EYOF) in Baku erfreulich zu Ende. Der Vorarlberger Oluwatosin Ayodeji holte Gold im Weitsprung. Und auch Kärntens einziger Teilnehmer, der LAC-Klagenfurt-Leichtathlet Florian Herbst, kehrt mit guten Erinnerungen aus Aserbaidschan zurück. Bereits im Vorlauf lief Herbst neuen österreichischen U18-Rekord über 400 m. Im Finale lief der Kärntner starke 48,39s und verpasste Bronze nur um 3/10s. „Im ersten Moment war ich natürlich enttäuscht, aber mit der Zeit kann ich sehr zufrieden sein. Es hat mir irren Spaß gemacht hier gegen so starke Konkurrenz zu laufen“, so Herbst, der mit der Medley-Staffel noch den sechsten Rang erreichen konnte.

KANU

Bei der U23-Weltmeisterschaft in der Wildwasserregatta in Banja Luka (Bosnien) machte eine Magenerkrankung im österreichischen Team die Runde. Dennoch trat Valentina Dreier vom Kajakverein Klagenfurt im Finale an. Nach dem starken vierten Platz in der Qualifikation hemmte das Handicap die Kärntnerin aber merklich. Am Ende gab es auf der 4,2 Kilometer langen Strecke auf dem Vrbas den 14. Endrang. Nächstes Highlight ist die Wildwasser-Sprint-WM in Spanien.

AQUATHLON

Lisa Perterer gewann souverän den Aquathlon in Magdalensberg in 27:37 Minuten und ist damit auch Kärntner Meisterin. Herren-Sieger Rene Hilber (HSV Triathlon Kärnten) war nur 16 Sekunden schneller. Bei den Männern folgte Perterers Trainer Norbert Domnik (RC Feld am See) auf Rang zwei vor Lorenz Stocker (HSV). Nach 750 Metern Schwimmen im Pischelsdorfer Teich war Anna Moitzi (HSV) knapp hinter Perterer, wurde dann in 33:14 Minuten Zweite. Rang drei ging an Rebecca Stanz (AC St. Veit).

AMERICAN FOOTBALL

Mit Michael Nuck schaffte wieder ein Spieler der Carinthian Lions Klagenfurt den Sprung in den 45 Mann Kader des Junioren Nationalteams. Die U19 jagen im italienischen Bologna den fünften EM-Titel in Folge.

FLOORBALL

Die IFL hat ihren Spielplan veröffentlicht. Los geht es am 14. September. Der KAC empfängt die slowenische Mannschaft Polanska Banda in Waidmannsdorf. Für den VSV geht es eine Woche später um Punkte. Da gastiert Komarom einer von drei ungarischen Liga-Neulingen in St. Martin.

STOCKSPORT

SPG St. Stefan/L. & Glantal Liebenfels/Lach (Eventhalle Wolfsberg): Endstand: 1. ER Askö Gurnitz/KBW (Johann Mutzl, Reinhard Felsberger jun., Hannes Hagen, Alois Lupar), 2. VST Völkermarkt, 3. Gut Eis Voitsberg, 4. ESV Kowald Voitsberg (beide St.), 5. ESV Wiener Neudorf (W), 6. EV Seigbichl, 7. EV Gösselsdorf, 8. Askö Villach.

TISCHTENNIS

Martin Gutschi holte sich mit Partnerin Rosa Sauer (St) bei den CSIT-Weltspielen in Tortosa (ESP) den Sieg in der Mixed-Klasse. Sie bezwangen im rein österreichischen Finale Schuster/Galitschitsch mit 3:2.

KANU

Große Leistung von Mario Leitner im Finale der U23-Wildwasserslalom-WM in Krakau (POL). Der Glanegger sicherte sich mit 1,70 Sekunden Rückstand auf Sieger Pol Ouhlen (FRA) die Bronzemedaille: „Wir haben hart für diese Leistung trainiert und ich bin sehr froh, dass eine Medaille herausgeschaut hat. Schade, dass ich nicht mit Felix auf dem Podest stehen konnte.“ Oschmautz belegte mit 2,99 Sekunden Rückstand Rang vier. Zwei Torberührungen brachten dem Maria Saaler vier Strafsekunden ein. Ohne diese wäre es Gold geworden. Gleich ging es Schwester Antonia, die mit zwei Berührungen Fünfte wurde.