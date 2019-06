Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

FUSSBALL

Relegation um den Klassenerhalt in der Unterliga, Hinspiel: Gallizien – Nötsch 1:0 (1:0). Rückspiel: Samstag, 22. Juni, 18 Uhr in Nötsch.

LEICHTATHLETIK

Schwarzgupf-Berglauf in St. Margareten/Ros., Endstand: Damen: 1. Wiltrud Rieberer-Murer (LSC Rennweg/Katschberg); 2. Claudia Leitner (LC Altis Krappfeld); 3. Anna Allmayer (ASV Maria Saal). Herren: 1. Martin Binder; 2. Franz Pecjak; 3. Felix Meizer (alle Boso Running Team). Klassensieger: Caroline Wainaina (KLC); Anna Allmayer, Rieberer-Murer, Leitner, Elisabeth Straz (LC Vitus), Petra Sumnitsch (LSC Rennweg/Katschberg), Margit Ottitsch (LC Vitus), Irmgard Walgram (BKL Land Kärnten), Johannes Schmucker (SV Thörl Maglern), Fabian Steiner (LSC Rennweg), Mario Brenner, Rene Gallo (ASV Maria Saal), Martin Binder (Boso Running), Jan Kirchbach (Boso Running), Franz Pecjak (Boso Running), Michael Vidounig (VST Laas), Erwin Kozak (Kelag Energy), Herbert Schmucker (SV Thörl Maglern), Wolfgang Hofmeister (SC Reichenau), Fritz Dullnig (LSC Rennweg), Benno Linzer (LAC Wolfsberg), Hermann Schrempf (ST). Kinder-Jugendläufe, Klassensieger: Julia Tratnig, Gabriel Dragaschnig (LFL Köstenberg), Regina Mori (Mezica), Simon Oberdünhofen, Isi Zoff, Lucas Obiltschnig (alle LC Suetschach), Richard Fürniß, Katharina Stückler (LAC Wolfsberg), Leon Ivantschitsch (WFV Finkenstein), Elisabeth Golger (LAC Klagenfurt), Marco Tiefenbacher (LAC Klagenfurt), Christoph Stückler (LAC Wolfsberg), Felix Schwarz (LAC Klagenfurt).

STOCKSPORT

EV Ebenthal (LLZ Klagenfurt/Wörthersee): Gr. A: 1. WSG Raiffeisen Radenthein (Heinz Hassler, Günther Hernler, Walter Brandstätter, Manfred Wagenländer) 23, 2. EV Edelweiss Klagenfurt 22, 3. ER St. Peter Honeywell/BaLu II 19, 4. EV Kl. St. Veit I 18, 5. Eisfüchse Schlatten 15, Gr. B: 1. GSC Liebenfels (Michael Regenfelder sen., Peter Dörflinger, Patrick Flaschberger, Emanuel Rauscher) 25, 2. Askö Gurnitz KBW II 20, 3. EV Kl. St. Veit II 16/1,5, 4. SV Obermillstatt/Ladler 16/1,3, 5. SSV Lustenau Damen 16/1,0.

VOLLEYBALL

Mit der Verpflichtung von Tijmen Laane ist der Kader von Volleyballmeister Aich/Dob fast komplett. Der Holländer wechselt von Kiffisias, Griechenland, nach Kärnten, ist 2,06 Meter groß und Außenangreifer. In seiner bisherigen Karriere spielte der 31-Jährige für zahlreiche Spitzenklubs. Von Holland (Amsterdam, Rotterdam, Landstede) zog es ihn ins Ausland. Stationen in Deutschland (Lüneburg), Polen (Bedzin), Belgien (Aalst) und bei Prievidza in der Slowakei runden seine makellose Karriere ab. „Tijmen ist ein routinierter Spieler, der schon bei einigen Topvereinen in Europa gespielt hat. Er wird unserer Mannschaft Ruhe geben und auf dem Feld eine tragende Rolle einnehmen“, freut sich Sportdirektor Martin Micheu über den Neuzugang.

FECHTEN

Mit großer Ambition ist Olivia Wohlgemuth in die Fecht-Europameisterschaft in Düsseldorf in Deutschland gegangen, aber am Ende war es einer ihrer bittersten Wettkämpfe ihrer bisherigen Karriere. Die Heeressportlerin schied völlig überraschend schon in der Gruppenphase aus. „Ich haben einen rabenschwarzen Tag erwischt und konnte keinen Sieg in der Vorrunde erzielen“, sagte die Kärntnerin und fügte hinzu: „Ich bin völlig enttäuscht über meine Leistung.“ Nun gibt es ein paar Tage Pause für sie, bevor der nächste Wettkampf wartet.



FECHTEN

Sechs Nachwuchstitel für den KAC: Am 1. Tag der Kärntner Fechtmeisterschaften, räumte der KAC groß ab. In 7 Kategorien erkämpfte man 6 Meistertitel. Der „Abräumer“ war Julian Rankl mit 2 x Gold, 1 x Silber und 2 x Bronze gefolgt von Florian Rankl mit 2 x Gold. Weitere Meistertitel holten sich Suda Mohamed al Amin und Tamina Schall im Damendegen.

WAKEBOARD

Bei der Austrian Wakeboard-Tour in Pörtschach triumphierte der Kärntner Nico Juritsch nach seiner langwierigen Verletzung in souveräner Manier. Daniel Partl wurde Dritter. Bei den Damen war Mara Salmina eine Klasse für sich.

AMERICAN FOOTBALL

Die Carinthian Egales Villach schafften im letzten Saisonheimspiel gegen den Dominator der Division III, Leader Schwaz, keine Überraschung. Die Tiroler fegten in Landskron mit 42:0 über die Draustädter hinweg.

LEICHTATHLETIK

Bundesländercup in Wolfsberg: 1. Stephan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt) 200m 22,36s, 1. Selina Elbischger (LAC-Klagenfurt) 400m Hürden 64,56s, 2. Florian Herbst (LAC-Klagenfurt) 800m 1:58,16min, 3. Hannah Ladinig (VST-Laas-Völkermarkt) Diskus 31,30m, 3. Domenig Hanschitz (VST-Laas-Völkermarkt) Weit 6,30m, 4. Lukas Pullnig (KLC) 200 23,10s, 4. Fabio Fister (DSG-Maria-Elend) 800m 1:59,88min, 5. Hannah Ladinig (VST-Laas-Völkermarkt) Hammer 27,52m, 7. Kerstin Rusche (SU-Tanzenberg) Stab 2,30m, 7. Tobias Steindorfer (LC-Villach) 3000m, 10:01,02min.

Ergebnisse des Lidl-Laufes in Wien: 2. Elisabeth Golger (BG Lerchenfeld) Unterstufe 2. Herbst Florian (BG Tanzenberg) Oberstufe 3. Selina Elbischger (HTL Mössingerstraße) Oberstufe 3. Marlen Staudacher (BRG Spittal/Drau) Unterstufe 5. Lena-Marie Cidej (BG Lerchenfeld) Unterstufe 5. Marco Tiefenbacher (BG Lerchenfeld) Unterstufe 6. Nina Schneider (LAC-Klagenfurt) VS 3./4. Klasse 7. Alexander Herbst (BG Tanzenberg) Oberstufe 11. Elisabeth Bluch (BG für Slowenen) Oberstufe 18. Milena Wohlfahrt (VS-Köstenberg) VS 3./4. Klasse 18. Lena Ulbing-Gröblacher (LAC-Klagenfurt) Unterstufe 20. Benjamin Staudacher (HTL Villach) Oberstufe.

KANU

Beim Europacup- Wildwasserslalom in Italien landete Lucas Aixner bei den U18 auf Rang 13, Noah Wilhelmer wurde 15. bei den U14.