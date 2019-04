Facebook

FLOORBALL

Nach der Niederlage im IFL-Finale verlor der VSV auch das nationale Entscheidungsspiel bei Titelverteidiger Wien mit 3:4. Nach 1:4-Rückstand reichte eine Aufholjagd im Schlussdrittel nicht mehr aus, um die mit fünf Kärntnern (Jakob Mayer, Michael Seiser, Mathias Gallob, Georg Luschin, Christian Dworzak) gespickte Wiener Truppe daheim zu biegen. Für die Villacher trafen Timo Schmid (2) und Niklas Felsberger.

Die VSV-Damen wurden indes Kärntner Meister. In der 2. Bundesliga holte "Kärnten-Filiale" UHC Crossroads mit einem 5:4-Overtimesieg im Wiener Derby gegen die Dragons den Titel. Der Oberkärntner Michael Guggenberger avancierte dabei mit zwei Toren - Overtimewinner inklusive - zum Matchwinner. Der Villacher Andreas Steinwender traf ebenfalls doppelt. Die weiteren Kärntner im Meisterteam: Alexander Krawanja, Christopher Perz, Joe Leurer, Simon Schwantler, Maximilian Stelzl, Marco Schwai, Georg Marcher und Norbert Langhold.

BASKETBALL

Die Saison der Raiders Villach ist trotz des besten Grunddurchgangs der Vereinsgeschichte nach einer überstandenen Play-off-Runde in der 2. Bundesliga beendet. Nach dem Weiterkommen gegen Mistelbach im Viertelfinale war der Vorjahres-Vizemeister Jennersdorf zu abgebrüht, um den zweiten Finaleinzug nach dem Meisterjahr 2017 zu realisieren. Die Burgenländer warfen die Villacher in St. Martin mit 95:69 aus dem Bewerb und gewannen die Serie 2:0. Im ersten Viertel war man noch dabei, bis zur Pause wuchs der Rückstand schon auf 32:47 an. „Wir hatten zu viele Probleme, konnten unser wahres Gesicht nicht zeigen“, so Trainer Rok Zupan. Bester Villacher Werfer war Antonio Boban (24).

In der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga ermöglichte KOS dem Schlusslicht Deutsch-Wagram den ersten Saisonsieg im 27. Spiel. Der Aufsteiger und Kooperationsverein von Erstligist Timberwolves Wien besiegte die Kärntner in einem wahren Krimi mit 86:79. Das ändert nichts an der Tatsache, dass KOS - nun trotz Bonuspunkten nur mehr Vorletzter - fix in der Liga bleibt, während die Deutsch-Wagramer in die Relegation gegen potenzielle Aufsteiger aus den Landesligen muss. Für KOS endet die Saison kommendes Wochenende mit demHeimspiel gegen Play-Down-Tabellenführer Eisenstadt.

Im Halbfinale gab es mit dem Weiterkommen von St. Pölten gegen Grunddurchgangssieger Mattersburg eine Überraschung. Die Niederösterreicher treffen in der Endspielserie nun auf Jennersdorf.

LEICHTATHLETIK

Edwin Kemboi (KLC) galt als einer der Favoriten bei den Marathon-Staatsmeisterschaften in Linz. Nach ambitioniertem Beginn musste der 35-jährige Wahl-Klagenfurter das Rennen aber nach der Hälfte mit Wadenproblemen beenden. Richtig aufzeigen konnte Christian Robin. Der LC-Villach-Athlet gewann den Halbmarathon in 1:08:20 Minuten.

HANDBALL

Nach zwei Niederlagen zum Aufakt des Oberen Play-offs in der Damen- Bundesliga, fanden die Damen des SC Kelag Ferlach/Feldkirchen nun wieder in die Spur. Der 29:27-Triumph bei Korneuburg war der zweite Erfolg in Serie für Kapitänin Anna Kavalar & Co.

Dabei sah es für die Ferlacherinnen auch in Korneuburg in der ersten Hälfte nicht sehr gut aus. Das Team musste zur Halbzeit einen 13:15-Rückstand verkraften. Und das, obwohl die Gäste nach 15 Minuten schon mit drei Treffern in Führung lagen. Doch die Favoritinnen konnten sich nie entscheidend absetzen. Im Gegenteil, das Match wogte bis zum 27:27 vier Minuten vor Schluss hin und her. Erst zehn Sekunden vor dem Ende der Partie konnte Patricia Akalovic den alles und entscheidenden Treffer zum 29:27 erzielen.

LEICHTATHLETIK

St. Pauler Mostlandlauf, Endstand: Damen: 1. Andrea Oberbichler (Tristach); 2. Michaela Schönberger (Alpin X); 3. Sonja Wischer (Triathlon Wolfsberg). Herren: 1. Mario Klocker (Wipfelwanderweglauf); 2. Christoph Gutsche (LG St. Paul); 3. Mario Janach (WFV Finkenstein). Klassensieger: Jakob Schmidinger (Lavamünd), Viktoria Bruderhans (LG St. Paul); Mario Poinsitt (St. Stefan); Lisa Diethard (SV Knuffi); Mario Janach (WFV Finkenstein); Dörte Enzi (Völkermarkt); Mario Klocker (Wipfelwanderweglauf); Andrea Oberbichler (Tristach); Harald Schuster (Alpin X); Daniela Meßner (Maria Rojach); Wolfgang Unterholzer (LAC Sparkasse Wolfsberg); Michaela Schönberger (AlpinX); Walter Schuster (LAC Hochschwab); Ingrid Hofer (LG Apfelland); Walter Pogoriutschnig (Klagenfurt); Josef Haubenwallner (LCA Hochschwab); Fulvio Biasin (LG Südkärtnen); Andreas Hafner (Lion Athletics); Andreas Pachler (LAC Klagenfurt); Marlen Staudacher (Lfl Köstenberg), Nils Gross (Wolfsberg), Jana Jerebitsch (Leoben); Katharina Stückler (LAC Wolfsberg); Nico Pesec (Wolfsberg); Alina Pesec (Wolfsberg), Jakob Lorenz (ATK Kids); Mona Grumet, Julian Gaber (beide LAC Wolfsberg); Jana Primus (St. Ändrä/Lav.); Lorenz Grössl (Libellus Lauffreunde).

SPORTSCHIESSEN

Vier Goldmedaillen gab es für Kärnten bei den Luftgewehr- und Luftpistole-Staatsmeisterschaften in Ried (OÖ): Raimund Sterling (SV St. Stefan), Stefan Rauter (SSV Feldkirchen), Teambewerb Senioren (Sterling, Sodl, Salbrechter), ML-Mannschaft (Rauter, Huber, Heuer). Silber: Joachim Voith (SV St. Veit), Ferdinand Eder (SV St. Veit), Ester Forro (SV St. Stefan), Luftpistole-Mannschaft (Sterling, Salbrechter, Bittner), LP5-Mannschaft (Salbrechter, Sodl, Sterling), NL-Mannschaft (Rauter, Huber, Heuer). Bronze: Joachim Voith; Gerhard Salbrechter (SSV Sponheim), Raphael Rauter (SSV Feldkirchen), Lukas Tischler (SV Grafenstein), Martin Huber (SSV Feldkirchen).

STOCKSPORT

Bundesliga I: Gr. B: Prüfing (St.) - ER St. Peter Honeywell/BaLu 6:4 (16:6, 9:9, 14:6, 6:14, 9:9), Bad Ischl (OÖ) - ESV Traun (OÖ) 2:8. Tabelle nach 2. Runde: 1. Prüfing 4 (14:6), 2. Honeywell 2 (12:8), 3. Traun 2 (10:10).

Askö Unterliga (LLZ Klagenfurt/Wörthersee): Gr. A: 1. ESV Müllmann (Hofer, Daniel, Norbert u. Michael Benedikt) 12, 2. EV Haimburg I 10, 3. AsköWaldsiedlung 8/1,0, 4. ER Bad Kleinkirchheim 8/0,9, diese vier Teams steigen in die Oberliga auf, Gr. B (3 Aufsteigen in Oberliga): 1. Askö Villach II (Frank, Kadisch, Kogler, Tscherne) 14, 2. EV Ebenthal II 10, 3. SSV ASKÖ St. Magdalen 9.

ESV Piberstein (St.): 1. VAS/Ladler (Reinhold Ortner, Thomas Stocklauser, Christian u. Uwe Stelzer).

KANU

Bei der internationalen Wildwasserregatta in Slowenien konnte Valentina Dreier (Kajakverein Klagenfurt) im Kajak-Einer einen souveränen Sieg einfahren. Vereinskollege Lucas Aixner wurde bei den Junioren Vierter.

BADMINTON

Doppelten Grund zur Freude hat die Mannschaft von Askö Kelag Kärnten im Kampf um den Klassenerhalt. In der äußerst wichtigen Heimpartie gegen Wr. Neustadt feierte Jenny Ertl, die im Vorjahr bei einem schweren Autounfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, ihr etwas überraschendes Comeback. Dies dürfte die Mannschaft extrem motiviert haben, denn die Kärntner feierten einen enorm wertvollen 5:3-Erfolg gegen die Niederösterreicher. Für die Punkte sorgten im Doppel Blagovest Kisyov/Miha Ivancic, Philipp Drexler/Martin Cerkovnik und Denise Hofer/Cerkovnik. Im Einzel waren dann Kisyov und Drexler erfolgreich.

Conny Ertl zeigte im Doppel mit ihrer Schwester Conny eine gute Vorstellung. Am Ende musste sich das Duo aber äußerst knapp in drei Sätzen (21-19, 16-21, 18-21) gegen Urska Polc und Susanne Schuster geschlagen geben.