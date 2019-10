Facebook

FLOORBALL

Für den KAC geht es erstmals in dieser IFL-Saison zu einem der drei Liganeulinge nach Ungarn. Die Rotjacken, die zuletzt 0:9 in Wien untergingen, gastieren am Samstag bei Schlusslicht Dunai Krokodilok zum Kellerduell. Beide Mannschaften haben nach drei Spielen erst einen Sieg am Konto. Tags darauf kommt es in Villach St. Martin (15 Uhr) zur Neuauflage des nationalen Finales vom Vorjahr. Dabei empfängt Vizemeister VSV den amtierenden Titelträger Wiener FV. Die Wiener haben sich mit Keeper Maxi Obereder mit einem weiteren Kärntner verstärkt. „Wir sind heuer gut aufgestellt und bereit für den Kampf mit dem VSV, der sich seinerseits ebenfalls sehr gut verstärkt hat“, sagt der Villacher WFV-Topstürmer Jakob Mayer.

BASKETBALL

Nachdem sowohl KOS als auch die Wörthersee Piraten vergangene Woche in der 2. Bundesliga erstmals anschreiben konnten, warten dieses Wochenende echte Brocken auf die Klagenfurter Teams. KOS empfängt am Samstag (18 Uhr, St. Peter) Mistelbach. Die Niederösterreicher sind nach zwei Runden noch ungeschlagen und besiegten zuletzt Titelfavorit Mattersburg. „Wir machen noch zu viele Fehler, unser Spiel wird aber besser. Die Richtung stimmt“, ist Kapitän Andi Smrtnik zuversichtlich. Die Piraten haben den schweren Gang zu den Dornbirn Lions vor sich. Die heimstarken Vorarlberger sind in dieser Saison ebenfalls noch unbesiegt und lachen von der Tabellenspitze. Bei den Piraten wird viel von der Leistung der drei Top-Neuzugänge Rodic, Ruzic und Erculj abhängen, die den ersten zwei Saisonspielen sowohl im Wurf als auch unter dem Korb ganz klar ihren Stempel aufdrückten.

SEGELN

Florian Krömer (KYCK) holte sich mit Steuermann Lukas Kammerer (Union-Yacht-Club Attersee, UYCAs) den Sieg bei der letzten heimischen 20er Regatta des Jahres am Attersee.

Beim Europacup in Ungarn holten zwei Kärntner eine Top-Platzierung. Steuermann Roman Egger und Vorschoter Paul Kropfitsch (beide KYCK) belegten in dem internationalen Starterfeld den ausgezeichneten vierten Gesamtrang. In der U17-Wertung gab es Platz drei.

Zum zweiten Mal in Folge wurde Rosa Donner (16) mit Vorschoter Sebastian Silvon die Nummer eins der U19-Jahresbestenliste der 420er.

MOUNTAINBIKE-ORIENTIERUNG

Für Marina Reiner, Kevin Haselsberger und Georg Koffler findet morgen bis Sonntag der letzte Saisonhöhepunkt in Rabenberg (Deutschland) statt. Im steilen Gelände des Erzgebirges wird für die Elite-Starter Reiner und Haselsberger das Weltcupfinale ausgetragen. Beide wollen Top-Ten-Ergebnisse in insgesamt drei Rennen holen. Speziell in der Mixed-Staffel hat man gute Karten. Für Koffler findet die Junioren-Europameisterschaft statt.

ULTIMATE FRISBEE

Team „Disc Fiction“ holte bei den Beach-Meisterschaften in Bibione (Italien) Rang zwei. Bei den Staatsmeisterschaften zuvor gab es den fünften Platz. In zwei Wochen steigen in Kundl (Tirol) die Jugend-Staatsmeisterschaften, wo die Klagenfurter ebenfalls antreten.

SKISPRINGEN

Alpe Adria Sommercup:

Kinder 7 m/w: 3. Seebacher Laurin (SV Villach), 4. Matthias Nott (SG Klagenfurt), 5. El-Tohamy Karim (SV Villach)

Kinder 8m: 1. Van Dillen Henry (SG Klagenfurt), 3. Urbanz Oskar (SV Achomitz)

Kinder 9m: 3. Reinhard Marvin (SV Villach), 5. Kilzer Sebastian (SV Achomitz)

Kinder 8/9 m/w: 5. Dögl Amy (SV Achomitz)

Kinder 10/11 w: 2. Dögl Helen, 5. Tschabuschnig Lea (beide SV Achomitz)

RADSPORT

Jedermann-Cup,Klassensieger:

Damen: Marlies Penker (SC Möllbrücke)

Hobbyfahrer 1: Nico Schratzer (ESCC)

Hobbyfahrer 2: Marcus Kofler (Mirnock)

Hobbyfahrer 3: Thomas Riegler

(ARBÖ Wolfsberg)

Hobbyfahrer 4: Chriistian Rattenberger (ESCC)

Hobbyfahrer 5: Wolfgang Forobosko (RC Althofen)

Lizenzfahrer 1: Michael Kulnik (Lienz)

Lizenzfahrer 2: Kurt Cottogni (IM.PULS Klagenfurt/Gesamtsieger)

Lizenzfahrer 3: Gebhart Pertl (Feld a. S.)

Lizenzfahrer 4: Wolfgang Schabus

(Feld. a. S.)

BOGENSPORT

3D-Parcours, Klassenführende:

Bowhunter Recurve: Ingo Micheu (Velden), Sonja Hauser (Wolfsberg)

Langbogen: Manuela Pirmann (Wörthersee), Armin Unterwandling (Pörtschach)

Blankbogen: August Willingshofer (Velden), Monika Koller (Pirkdorfersee)

Bowhunter Unlimited: Peter Wieser (Wörthersee)

Compound: Gerd Hermanik (Wörthersee), Irene Sumper (Velden)

Traditional Recurve: Nicole Leutschacher (Velden), Ernst Katzmaier (Pörtschach)

LEICHTATHLETIK

KLC-Abendmeeting, Klassensieger:

Kugelstoß:

7,25 kg: Alexander Gesierich (LAC Klagenfurt) 13,94 m

6 kg: Markus Kaiser (KLC) 12,34 m

5 kg: Georg Werthner (TGW Zehnkampf-Union) 11,07 m

3 kg: Hannah Ladinig (VST Laas) 11,82 m

Diskus:

2 kg: Gregor Glaboniat (KLC) 40,99 m,

1,75 kg: Markus Kaiser (KLC) 32,94 m,

0,75 kg: Hannah Ladinig (Laas) 30,89 m

Speerwurf:

800 g: Markus Kaiser (KLC) 53,34 m

600 g: Georg Werthner (TGW Zehnkampf-Union) 31,75 m

SPORTKEGELN

Landesliga, 2. Herbstrunde: LKH Klagenfurt – ASKÖ Spittal/Drau 0:6, Ktn. Landesregierung – Kelag 6:0, Osttiroler Sportkegler – KSK Klagenfurt 6:0. Tabellenführer: ASKÖ Spittal/Drau

Oberliga, 2. Herbstrunde: Bodensdorf – KSK 1:5, Ktn. Landesregierung – Ktn. Landesregierung Damen 4:2, SPG KGKK/DAKC– KSV Kober 3 4:2, Landespolizei – KSV Kober 2 6:0. Tabellenführer: KSK Klagenfurt