VOLLEYBALL

In der Damen-Bundesliga feierten die Wildcats Klagenfurt einen Auftakt nach Maß. Gegen Aufsteiger Tirol fuhr die Mannschaft von Trainer Helmut Voggenberger einen klaren 3:0 (13, 14, 20)-Heimsieg ein. „Das erste Saisonspiel ist immer schwierig. Die Tirolerinnen waren ein unberechenbarer Gegner, dennoch haben wir die Aufgabe gut gelöst und völlig verdient gewonnen“, freut sich Obmann Joe Laibacher über den Sieg, weiß aber auch, dass nächste Woche ein vermeintlich schwererer Gegner wartet. Da bekommen es die Klagenfurterinnen nämlich, abermals daheim, mit Meister Linz zu tun. „Der Auftaktsieg sollte dem Team aber genug Selbstvertrauen gegeben haben, um auch nächste Woche eine gute Leistung abzurufen“, so Laibacher weiter.

Bei den Männern gewann VBK Klagenfurt ebenfalls das erste Saisonspiel. Die Wörther-See-Löwen konnten bei Sokol Wien nach vier Sätzen (38:36, 25:17, 22:25, 25:21) triumphieren. Am Mittwoch beginnt für Aich/Dob die AVL. Die Bleiburger treffen in der heimischen JUFA-Arena auf VCA Amstetten (19 Uhr).

EISHOCKEY

Die jungen Rotjacken sind in der U18-Liga das Maß aller Dinge. Nach sechs Spielen steht man beim Punktemaximum von 18 Zählern. Zuletzt wurde Linz auswärts mit 13:0 abgefertigt. Neal Unterluggauer traf vier Mal.

VSV-Legende Mike Stewart feierte als Neo-Trainer der Kölner Haie den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit. Wolfsburg wurde in Runde fünf mit 4:1 geschlagen, Köln hält nun bei sieben Punkten.

HANDBALL

Der SC Ferlach musste sich in der Spusu-Liga erstmals vor eigenem Publikum geschlagen geben. Gegen den regierenden Meister Krems setzte es eine knappe 27:30-Niederlage. Auch sieben Tore von Matic Kotar reichten am Ende nicht für den dritten Heimsieg der Büchsenmacher in Serie.

TISCHTENNIS

Zum Auftakt der 1. Bundesliga stand die erste Sammelrunde in Linz auf dem Programm. TTC Villach konnte SG Übelbach mit 6:0 bezwingen. Im Kärntner Derby gab es einen 4:2-Erfolg gegen Bodensdorf, die auch gegen Linz-Froschberg 1 mit 2:4 verloren.

In der ersten Sammelrunde der Damen-Bundesliga feierte TTC Villach am Sonntag zwei Siege gegen Linzer Klubs: 5:1 gegen Froschberg II (Punkte: Solja 2, Kiritsa 2, Liu) und 4:3 gegen LZ Froschberg (Punkte: Liu 2, Solja, Solja/Liu).

FLOORBALL

Der KAC ging in Wien Hietzing mit 0:9 unter. Der Villacher WFV-Crack Jakob Mayer bestach mit drei Toren und zwei Assists.

IFL-Vizemeister VSV bleibt ungeschlagen. Nach dem 6:5-Krimi in Villach gegen Komarom siegte man jetzt auswärts beim ungarischen Liganeuling. Nach 5:1-Führung zitterte man ein 5:4 über die Zeit. Timo Schmid traf doppelt. Die Damen verloren zum Saisonstart 2:5 in Zell am See.

BASKETBALL

Im zweiten Grunddurchgangsspiel gab es für die Wörthersee Piraten den ersten Saisonsieg. Zu Hause gegen die Nord Dragonz Eisenstadt triumphierte die Truppe von Goran Jovanovic mit 90:80. Rade Rodic (26 Punkte/12 Rebounds) und Ziga Erculj (20 Punkte/13 Assists) lieferten je ein „Double-Double“.

Im zweiten Zweitliga-Spiel feierte KOS in Deutsch-Wagram mit 87:69 den ersten Saisonsieg. Marin Sliskovic gelang mit 15 Punkten und elf Assists ein „Double-Double“.

BADMINTON

Die junge Truppe des ASKÖ Kelag Kärnten musste sich in der ersten Bundesligarunde Mödling 0:8 geschlagen geben. Vor allem an die Leistung in den Doppel-Partien können die Kärntner, wie Jenny Ertl verriet, aber aufbauen.