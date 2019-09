Facebook

SEGELN

Als erste Kärntnerin qualifiziert sich die 16-jährige Rosa Donner für die „Youth Sailing Champions League“. Das Format wird international sehr hoch gehandelt und findet 2020 zum dritten Mal statt. Geschafft wurde die Qualifikation mit einer Silbermedaille in der Junioren-Bundesliga. Da trat Donner im „420er Mixed Team“ mit Johanna Schiemer, Niki Clodi, Vinci Wenger-Oehn (alle UYCAS) und Steffi Wech (WSA) an. „Wir sind überglücklich und schon gespannt wo nächstes Jahr die Champions League steigt“, freute sich Steuerfrau Donner über den zweiten Rang.



DISTANZREITEN

In Italien stand die WM im Distanzreiten für Junioren & Junge Reiter sowie die Weltmeister der Jungen Distanzpferde auf dem Programm. Für Österreich waren die Kärntnerinnen Anna Häfele und Jana Kupper (WM Junioren/Junge Reiter) sowie Nani Kulmitzer und Katharina Karpf (WM Junge Distanzpferde) am Start. Häfele und ihr Seth beendeten die 120 km in 6:52:26 und wurde 47 - im 105 Teilnehmer umfassenden Starterfeld. Kupper und Barah landeten mit einer Zeit von 6:52:41 auf Platz 48. Im Rahmen der WM der Jungen Distanzpferde (120 km) belegten Karpf und Kulmitzer mit ihren Nachwuchspferden Lucky Boy Styr EHA sowie Oxygene Styr EHA die Plätze 16 und 17 für Österreich.

KLETTERN

Der Kärntner Nicolai Uznik holte bei der Junioren-EM im Bouldern in Brixen (ITA) die Silbermedaille. In einem Halbfinalauftritt sogar auf Rang eins, wurde es im großen Finale am Ende ein starker Platz zwei. Heute wird der für die kommende Weltcup-Saison qualifizierte Uznik vom Land Kärnten geehrt. Bis ins Halbfinale kam auch die Villacherin Mattea Pötzi.

BASKETBALL

Die Wörthersee Piraten bezogen zum Saisonstart in der 2. Bundesliga zuhause gegen die Mistelbach Mustangs eine bittere 94:102-Niederlage nach Verlängerung. Die Klagenfurter verschliefen den ersten Abschnitt (19:27), zeigten danach aber eine Ansprechende Leistung. Im Schlussabschnitt drehte man das Spiel, kassierte aber zwei Sekunden vor Schluss den 86:86-Ausgleich. 70 Zähler erzielten die drei Neuzugänge Erculj (30 Punkte/10 Assists), Rodic (21 Punkte/7 Rebounds) und Ruzic (19 Punkte/4 Assists). „Nachdem wir uns zuerst zurückgekämpft hatten, haben wir es leider verabsäumt, den Sack zuzumachen. Gegen eine starke Mannschaft wie Mistelbach rächt sich das“, so Trainer Goran Jovanovic.

Die Saisonpremiere in der 2. Bundesliga mit stark veränderter Mannschaft und Neo-Trainer Igor Pucko endete für KOS mit einer Niederlage. Daheim in St. Peter verloren die Grün-Weißen gegen Mattersburg mit 57:78. Neuzugang Tim Huber, der die vergangene Saison bei den Raiders verletzungsbedingt verpasst hatte, meldete sich mit zwölf Punkten und vier Assists zurück.

FLOORBALL

Vizemeister VSV ist mit einem 6:5-Sieg gegen den Liganeuling Komarom aus Ungarn in die neue IFL-Saison gestartet. Die Villacher erwischten in der bis auf den letzten Platz gefüllten Ballspielhalle Lind – man musste wegen eines Wasserschadens in St. Martin ausweichen – einen schlechten Start. Nach 20 Minuten lag man noch 0:2 zurück, belohnte sich dann aber für die couragierte Aufholjagd.

Lange hielt der KAC tags darauf mit Komarom mit. Die Klagenfurter führten nach 26 Minuten nach Toren von Adrian Samm, Florian Weinberger und Tobias Meixner sogar 3:1. Die Ungarn drehten danach auf, siegten am Ende mit 10:5. Der erst 15-jährige Keeper Clemens Meixner kam in Minute 47 für Routinier Martin Wassertheurer (44) in die Partie.

BADMINTON

Ergebnisse österr. Schüler-Ranglistenturnier in Wolfsberg: U13 HE Burschen: 4. Felix Steinwender, DE Mädchen: 2. Lea Kreulitsch, 5. Naomi Zedrosser, MD: 1.Felix Steinwender/Shangzu Zhan, 3. Lukas Reiter/Ziao Zhou, DD: 2. Elena Wutte/Naomi Zedrosser 3. Lea Kreulitsch/Jana Weissenbach, MIX: 2. Shangzu Zhan/Miranda Zhang 3. Felix Steinwender/Elena Wutte, U15 DE: 5. Miranda Zhang, DD 2. Miranda Zhang/Hanna Gillesberger (OÖ), 5. Natascha Zedrosser/Nina Ggössmann.

STOCKSPORT

Askö Bundesmeisterschaften (Herren/Traun/OÖ): 1. ESV Voitsberg (St.) 25, 2. ESV Wörgl (T) 18/1,8, 3. VAS (Thomas Stocklauser, Dietmar Politschnig, Martin Trauntschnig, Ingo u. Uwe Stelzer) 18/1,4…8. EV Edelweiss Klagenfurt 16, Senioren (Marchtrenk/OÖ): 1. ESV Traun (OÖ) 20, 2. Austria Graz (St.) 18, 3. ESV Köflach Stadt (St.) 14/1,4, 4. Stockschützen Steinfeld 14/1,1,…10. EV Edelweiss Klagenfurt 9. Sportunion Landesmeisterschaften (Mixed/LLZ Klagenfurt/Wörthersee): 1. GSC Liebenfels (Pauline Isopp, Flaschberger Patrick, Margit u. Michael Regenfelder sen.) 20, 2. GSC Liebenfels II 19, 3. EK Deurotherm Feldkirchen I 14/1,3, 4. Union Treffelsdorf GH Kaiser 14/1,27, 5. ESV Seiwald Spittal/Drau 14/1,24, beide Liebenfelser Teams haben sich für die Bundesmeisterschaften (29. Sept. 2019/Gösendorf/St. qualifiziert). Bezirksmeisterschaften (Grenzland/Gösselsdorf): 1. EV Stein i. Jauntal I (Karl Fister, Werner Urak, Michael Katschnig, Robert Stuck) 15, 2. EV Gösselsdorf I 13, 3. VST Völkermarkt III 12/1,4, 4. EV Gösselsdorf II 12/1,2, 5. ER Globasnitz 10. Eisfüchse Schlatten (LLZ Klagenfurt): Gr. A: 1. ER St. Peter Honeywell/BaLu (Stefan Plieschnegger, Gerhard Wallner, Christian u. Wolfgang Liegl) 17, 2. STSV Wabelsdorf 13, 3. WSG Raiffeisen Radenthein 12, Gr. B: 1. VST Völkermarkt (Johannes Mochorko, Siegfried Wohlbauer, Thomas Lackner, Christian Werkl) 20, 2. Post SV Kärnten 14/1,7, 3. ESV Feldkirchen 14/1,5, Gr. C: 1. EV St. Ruprecht Wölfe (Fritz Leininger, Otto Schilcher, Siegrid u. Manfred Legat) 15, 2. Weißenbacher Eisvögel Mix 14, 3. EV Selpritsch 13. SV St. Lorenzen i. Gitschtal: 1. ER Förolach (Patrick Pernusch, Johann u. Michael Skina, Helfried Stark) 16/2,0, 2. SV Dellach 16/1,9, 3. ER St. Peter Honeywell/BaLu Sen. 14, 4. SV St. Lorenzen I 12. SV BW Sachsenburg: 1. Askö EC Dellach/Drau 17, 2. ESV Seiwald Spittal/Drau 14/1,6, 3. SV Raika Berg 14/1,1, 4. ER Askö Gmünd 11/1,1, 5. Askö Irschen 11/1,0. EV Weißenbacher Eisvögel: 1. ER St. Ruprecht Wölfe (Martin Kemperle, Bernhard Schützenhöfer, Fritz Leininger, Manfred Legat) 17, 2. Askö Villach 1272,4, 3. SV Arriach 12/1,5. Moosburger Cup (GH Eichwalder/Tigring): Endstand: 1. ER St. Peter Honeywell/BaLu (Ernst Kurnig, Robert Wetl, Gerhard Wallner, Stefan Plieschnegger, Kurt Gebenetter) 94, 2. EV Seigbichl 81, 3. EV Kl. St. Veit II 76, 4. EV Kl. St. Veit I 71, 5. EV Freudenberg I 61, 6. ER Grössinghof 48.