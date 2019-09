Facebook

Der Kärntner Nicolai Uznik holte bei der Junioren-EM im Bouldern in Brixen (ITA) die Silbermedaille. In einem Halbfinalauftritt sogar auf Rang eins, wurde es im großen Finale am Ende ein starker Platz zwei. Heute wird der für die kommende Weltcup-Saison qualifizierte Uznik vom Land Kärnten geehrt. Bis ins Halbfinale kam auch die Villacherin Mattea Pötzi.

BASKETBALL

Die Wörthersee Piraten bezogen zum Saisonstart in der 2. Bundesliga zuhause gegen die Mistelbach Mustangs eine bittere 94:102-Niederlage nach Verlängerung. Die Klagenfurter verschliefen den ersten Abschnitt (19:27), zeigten danach aber eine Ansprechende Leistung. Im Schlussabschnitt drehte man das Spiel, kassierte aber zwei Sekunden vor Schluss den 86:86-Ausgleich. 70 Zähler erzielten die drei Neuzugänge Erculj (30 Punkte/10 Assists), Rodic (21 Punkte/7 Rebounds) und Ruzic (19 Punkte/4 Assists). „Nachdem wir uns zuerst zurückgekämpft hatten, haben wir es leider verabsäumt, den Sack zuzumachen. Gegen eine starke Mannschaft wie Mistelbach rächt sich das“, so Trainer Goran Jovanovic.

Die Saisonpremiere in der 2. Bundesliga mit stark veränderter Mannschaft und Neo-Trainer Igor Pucko endete für KOS mit einer Niederlage. Daheim in St. Peter verloren die Grün-Weißen gegen Mattersburg mit 57:78. Neuzugang Tim Huber, der die vergangene Saison bei den Raiders verletzungsbedingt verpasst hatte, meldete sich mit zwölf Punkten und vier Assists zurück.

FLOORBALL

Vizemeister VSV ist mit einem 6:5-Sieg gegen den Liganeuling Komarom aus Ungarn in die neue IFL-Saison gestartet. Die Villacher erwischten in der bis auf den letzten Platz gefüllten Ballspielhalle Lind – man musste wegen eines Wasserschadens in St. Martin ausweichen – einen schlechten Start. Nach 20 Minuten lag man noch 0:2 zurück, belohnte sich dann aber für die couragierte Aufholjagd.

Lange hielt der KAC tags darauf mit Komarom mit. Die Klagenfurter führten nach 26 Minuten nach Toren von Adrian Samm, Florian Weinberger und Tobias Meixner sogar 3:1. Die Ungarn drehten danach auf, siegten am Ende mit 10:5. Der erst 15-jährige Keeper Clemens Meixner kam in Minute 47 für Routinier Martin Wassertheurer (44) in die Partie.

Stocksport

EV Rottendorf belegte beim Finalturnier der Champions League in Lampoding (Deutschland) Rang drei. Im Semifinale mussten sich die Kärntner dem späteren Sieger St. Willibald (Oberösterreich) geschlagen geben.

LEICHTATHLETIK

In der Zwischenwertung des ÖLV-Laufcup liegt der LAC Klagenfurt an der fünften Stelle. Die DSG Maria Elend ist 21., der LC Villach 32.

Beim Nachwuchszehnkampf in Graz landete Elisabeth Golger (LAC) in der U14 einen Klassensieg. Im Stabhochsprung erreichte sich 2,20 Meter. Für zweite Plätze sorgten Nina Schneider (U12) und Marco Tiefenbacher (U14).

Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog trainiert seit längerer Zeit beim LAC Klagenfurt. Als Gegenleistung stiftete sie einen gut dotierten „Vanessa-Herzog-Nachwuchspreis“ für die herausragendste Leistung in diesem Jahr.