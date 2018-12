Facebook

Basketball: Eine Woche nach dem 87:76-Heimsieg der Panaceo Raiders Villach gegen die Wörthersee Piraten treffen sich beide Teams am Samstag in Klagenfurt St. Peter (18 Uhr) zum Rückrundenstart wieder. Während die Piraten an ihrer starken zweiten Hälfte in Villach anknüpfen wollen, sind die Raiders gewarnt. „Sie spielen daheim, es wird sicher um einiges härter“, sagt Trainer Rok Zupan. Es ist das dritte Kärntner Derby in Serie, vor zwei Wochen hatten die Raiders daheim mit KOS das Vergnügen. Nach der 53:104-Klatsche daheim gegen Jennersdorf ist KOS im Burgenland zeitgleich um Schadensbegrenzung bemüht. Danach herrscht bis 5. Jänner Weihnachtspause.

Floorball: In der IFL kommt es am Samstag zur österreichischen Final-Neuauflage. Meister Wien empfängt Vizemeister KAC in Hietzing. Der WFV ist als IFL-Zweiter gegen den Vorletzten aus Klagenfurt Favorit. Haushoch favorisiert ist derweil der VSV, der zuletzt bei Schlusslicht Borovnica überraschend 6:10 verlor. Die Villacher empfangen den Zweiten der Österreich2-Gruppe, Leoben in St. Martin (17 Uhr). Dann folgt die Winterpause bis Mitte Jänner.

Judo: Bereits in der Vorrunde der Nage-no-kata bei den österreichischen Judo-KATA-Meisterschaften in Bürmoos (S) waren Martin Hinteregger/Philipp Hinteregger (Asvö Judo Feldkirchen/Judo Club SV Treffen) eine Klasse für sich. Auch im Finale mussten die Gegner die Überlegenheit der Brüder anerkennen, die damit ihren Titel von 2017 verteidigten. Im Kodokan goshin-jutsu holten sie Silber. Bronze holten Martin Hinteregger/Nicole Weratschnig im Ju-no-kata und Marco Litzenberger/Jakob Greschitz im Nage-no-kata 3G.



Kickboxen: Mit zwei Bronzemedaillen im Gepäck kehrt Emmanuel Bichler von der WAKO-EM in Marburg heim. Der Kärntner eroberte im Masters-Pointfighting – 74 kg ebenso Platz drei wie mit dem Nationalteam im Pointfighting-Teambewerb. Da unterlag die Mannschaft im Semifinale gegen Weltmeister Ungarn.

Behindertensport: Mit großen Erwartungen waren Betreuer Günther Luchini und seine Schützlinge zu den österreichischen Kegel-Meisterschaften nach Wels gefahren. Und die 14 Damen und Herren aus Kärnten erfüllten ihre Aufgabe mit Bravour. Martin Graier (Spielgemeinschaft Kärnten) und Christian Skoff (BSG Klagenfurt) eroberten in ihren Klassen die Goldmedaillen. Silber steuerte das Herrenteam (Luchini, Graier, Slug, Koller) bei. Bronze gab es für Simone Mairitsch (DSG/BSV Grafenstein) und das 2. Herrenteam (Matiz ,Huss, Polessnig, Skoff).

Kärntner Sportlerwahl. Zwei klare Favoriten gibt es für die Wahl zum „Kärntner Sportler des Jahres“: Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer. Die Mitglieder des „Sportpresseklubs Kärnten“ haben gewählt. Wer die großen Trophäen erhält, wird bei der „Nacht des Sports“ am Samstag, 22. Dezember, im Casineum Velden verraten. Nominiert sind (in alphabetischer Reihenfolge): Damen: Anna Gasser, Vanessa Herzog, Sarah Lagger, Lisa Leitner, Magdalena Lobnig, Jasmin Ouschan, Lisa Perterer, Sabine Schöffmann, Katharina Truppe, Nadine Weratschnig. Herren: Guido Burgstaller, Max Franz, Michael Grabner, Kevin Haselsberger, Martin Hinteregger, Matthias Mayer, Albin Ouschan,Alex Payer, Markus Ragger, Marco Schwarz.

Handball. Nichts anbrennen ließen die Damen des SC Kelag Ferlach im Bundesliga-Auswärtsmatch bei Hollabrunn. Der überlegene Leader lag von Beginn an in Führung, ging mit einem 19:11 in die Pause. Danach setzten Poschinger & Co. (Bild) das Bestschiessen fort, gewannen 43:25. Total enttäuscht hat HC Kärnten in der spusu-Challenge-Liga Beim Letzten, Trofaiach, unterlagen die Klagenfurter 26:27.

Volleyball. Eine schwache Leistung boten die Wörthersee Löwen in der DenizBank-Volley-League. Die „Löwen“ verloren das Heimspiel gegen TLC Weiz in 88 Minuten mit 1:3. Heute um 18.30 Uhr gastieren die Klagenfurter in Graz. In Ried greift Tabellenführer SK Posojilnica Aich/Dob heute nach dem nächsten Sieg. Die Wildcats Klagenfurt (Bild) gewannen in der AVL zu Hause gegen Hartberg mit 3:0

Handball. Wieder gab es in der spusu-Liga keinen Punkt für SC Kelag Ferlach gegen HC Hard. Ante Ratajec (Bild) & Co. verloren das Heimspiel gegen den Favoriten 24:29 (11:12). Die Heimischen legten gut los, ließen die Vorarlberger nicht ins Spiel kommen und erzielten die nötigen Treffer. Mit viel Pech lagen sie zur Pause 11:12 zurück. Mit Fortdauer der Partie wurden die Gäste immer stärker und zogen davon. Ab der 55. Minute lagen sie immer mindestens fünf Tore voran.

Tischtennis. Da die Mannschaft des TTC CarinthiaWinds Villach nur mit zwei Damen zum Drittrunden-Rückspiel im ETTU-Cup nach Santiago de Compostela reisen konnte, stand das Aus schon vor der Partie fest. Der 0:3-Niederlage im Heimspiel folgte ein weiteres 0:3 in Spanien. Ein Einzel mussten die Villacherinnen, wegen der fehlenden dritten Dame, gleich w. o. geben. Anna Fenyvesi verlor ihr Spiel 1:3. Liudmila Kiritsa

unterlag nach Kampf 2:3.

Schwimmen. Bei den Staatsmeisterschaften in Graz präsentierte sich Heiko Gigler (SV FK Spittal) in Topform. Der 22-Jährige gewann die 50 Meter Freistil in 21,69 Sekunden. Dann schaffte er über 50-m-Schmetterling Titel Nummer zwei und Limit Nummer zwei und holte dann noch über 100-m-Lagen das Limit. Die Kurzbahn-Schwimm-Weltmeisterschaft in Hagzhou (China) findet vom 11. bis 16 Dezember statt.

Badminton. Im Kampf um ein Halbfinalticket gab es einen Rückschlag für Askö kelag Kärnten, die in der 1. Bundesliga in Wolfurt mit 1:7 verloren. Damit wuchs der Rückstand in der Tabelle auf die Vorarlberger auf vier Punkte an. Den einzigen Punkt der ersatzgeschwächten Klagenfurter, es fehlten Jenny Ertl und Philipp Drexler, machte Blagovest Kisyov. Das nächste Spiel für Askö Kärnten steigt am 1. Dezember in Klagenfurt, da kommt Mödling.

Handball. In der "Spusu-Liga" konnte der SC Kelag Ferlach zu Hause gegen Meister WAT Magareten Fivers ein 31:31 Unentschieden. Den Ausgleich kassierten die Kärntner wenige Sekunden vor dem Ende.