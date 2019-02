Facebook

Fußball: Tests: Feffernitz - Sachsenburg (Landskron, 10), Magdalen - Egg (Nötsch, 10), Völkermarkt/Diex - Griffen (10), Treffen - Velden (BSH Faak, 10), Treibach - Sörg (St. Veit, 10), Liebenfels - KAC Juniors (Glanegg, 11), SAK Am. - Ruden (11), St. Stefan - St. Michael/BL. (St. Andrä, 11), Grafenstein - Wölfnitz (Poggersdorf, 12), Mölltal - Obermillstatt (Spittal, 12), SC St. Veit - Metnitztal (12), Völkermarkt - Treibach (12), A. Wolfsberg 1b - Frantschach (St. Andrä, 13), Matrei - Bramberg (13), SAK - St. Jakob/Ros. (13), Sillian - Greifenburg (13), Landskron - Köttmannsdorf (13.30), Dellach/G. - Gmünd (Nötsch, 14), Eberstein - Friesach (St. Veit, 14), Globasnitz - Eberndorf (14), Haimburg - St. Peter/W. (Völkermarkt, 14), Oberdrauburg - Kötschach (14), Moosburg - Feldkirchen U17 (14), Glanegg - Rückersdorf (15), St. Margarethen/L. - St. Paul (St. Andrä, 15), Tristach - Oberlienz (Heinfels, 15), Landskron 1b - Techelsberg/Köstenberg (15.30), Kirchbach - Arnoldstein (Nötsch, 16), Dellach/Dr. - Rennweg (Spittal, 17.30), Gmünd 1b - Reichenau (Landskron, 18)

Basketball: 2. Herren-Bundesliga: Wörthersee Piraten - Mattersburg (SH St. Peter, 18), Villach - Eisenstadt (SH St. Martin, 19)

Billard: Table Tour B-Turnier, 8er Ball und AK Finalturnier (Wolfsberg, 10 bzw. 18)

Dart: ÖDV-Ranglistenturnier Kategorie B (Klagenfurt, Schleppe Event Halle, 12)

Eishockey: Elite Women’s Hockey League: Carinthian Lakers - Neuberg Highlanders (Spittal/Dr., 13.30). - EBJL, Qualifikationsrunde: VSV U18 - Vasas Budapest (17.15). - Bundesliga-Nachwuchs: VSV U12 - Zell am See (12.30), KAC U14 - Zell am See (13.30), LLZ Kärnten U14 - Salzburg (Althofen, 15), VSV U16 - EAC Junior Capitals (14.15). - Ktn. Liga Division 1, Playoff-Semifinale: Althofen - Spittal (17), Steindorf - Völkermarkt (19)

Handball: Challenge, Unteres Playoff: HCK - Atzgersdorf (SH Viktring, 19). - Elite-Cup, U15 männlich: Ferlach - Perchtoldsdorf (16)

Schach: Lienz Open (HAK, 9)

Schi alpin: Spittaler Bezirkscup (Flattach, 10). - Petzencup (10 bzw. 12). - Intersport Nockcup (Simonhöhe, 10)

Snowboard: FIS-PGS und Sparkasse Landescup (Simonhöhe, 15)

Schießen: Landesmeisterschaft Luftgewehr und Luftpistole (Friesach, Sporthalle, 8.30)

Tennis: ÖTV-Hallenmeisterschaften, KTV-Jugend-Meisterschaften (Wolfsberg, 10)

Volleyball: 2. Damen-Bundesliga: Eagles Villach - ATSE Graz (SH Lind, 15.30).

In aller Kürze

Ski alpin. Beim OPA-Cup in Meiringen-Hasliberg (SUI) gewann Jakob Eisner (Union Klagenfurt) bei den U16 den RTL, Oscar Laurids Heine (Askö St. Veit/Klippitztörl) wurde Dritter.