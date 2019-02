Facebook

Samstag:

Fußball: Testspiele: Wölfnitz - KAC (Fischl, 9), AKA WAC U16 - Treibach Juniors (Sportpark, 10), Lendorf - Lind (Landskron, 10), Kappel - Friesach (St. Veit, 10), Nötsch - Magdalen (10), Seeboden - Stockenboi (Spittal, 10), St. Andrä - A. Wolfsberg (10), SAK - Gurnitz (Fischl, 10.45), Faakersee - Hermagor (Nötsch, 12), Guttaring - Launsdorf (St. Veit, 12), Reichenau - Greifenburg (Spittal, 12), Völkermarkt/Diex - St. Jakob/R. (12), Sele/Zell - Kühnsdorf (Globasnitz, 12), St. Paul - St. Stefan (St. Andrä, 12), VSV - Afritz (Landskron, 12), Austria Klagenfurt Am. - HSV (Fischl, 12.30), St. Urban - Kleinkirchheim (Friedlach, 13), Tristach - Kötschach (Heinfels, 13), Dellach/Dr. - Baldramsdorf (Spittal, 14), Dellach/G. - Irschen (Nötsch, 14), Haimburg - HSV (Völkermarkt, 14), Köttmannsdorf -Murau (St. Veit, 14), Mittlern - Rückersdorf (Globasnitz, 14), Moosburg - Liebenfels (14), St. Michael/L. - Treibach (Poggersdorf, 14), Viktring - ASV (Fischl, 14.15), Glanegg - Feldkirchen (15), Treffen - Arnoldstein (Landskron, 15), Friesach Oberwölz (St. Veit, 16), Globasnitz - Tainach (16), Kirchbach - Keutschach (Nötsch, 16), Mölltal - Penk (Spittal, 16), Dölsach - Ainet (Heinfels, 17), Landskron - Wernberg (17)

Basketball: 2. Herren-Bundesliga: Kos Klagenfurt - BBU Salzburg (SH St. Peter, 18). - 2. Damen-Bundesliga: Kos Klagenfurt - Innsbruck (SH St. Peter, 15)

Billard: Kärntner A-Liga: Villach - Villach II (11), Wolfsberg II - Standard Klagenfurt (14)

Eishockey: Österreich-Cup in Klagenfurt: Österreich - Norwegen (16.30), Frankreich - Dänemark (20). - Int. U20-Turnier in Radenthein: Frankreich - Norwegen (12), Österreich - Ungarn (15.30). - Kärntner Liga, Division 1: Velden - Huben (19), Völkermarkt - Steindorf (19). - Unterliga: Lienz II - Virgen II (19), Prägraten II - Oberdrauburg (19). - Landesklasse: Friesach - Kappel (9.30)

Eisstocksport: Kärntnerstockturniere: WSG Kestag Ferlach (7), Steindorfer Gemeindeturnier (7.30), ÖAG Kärnten (Klagenfurt/GH Krall, 9)

Floorball: Int. Liga: KAC - VSV (SH Waidmannsdorf, 17). - Kärntner Meisterschaft: KAC - Miners Bad Bleiberg (SH Waidmannsdorf, 19.30). - Kärntner Damen-Meisterschaft, 3. Runde (Klagenfurt, SH Waidmannsdorf, 9.45)

Futsal: 2. ÖFB-Liga: LPSV Kärnten - Klagenfurt II (Villach, SH St. Martin, 18)

Schach: Lienz Open (HAK, 16)

Schi alpin: Raiffeisen-Fischer-Arthrobene Landescup (Goldeck, 10.15). - Rossignol Kid’s Race (Gerlitzen, 10). - Masterscup (Falkert, 10)

Schi nordisch: Kärntnermilch-Landescup, Sprunglauf und Nordische Kombination (Villacher Alpenarena, 10)

Tourenschilauf: 13. Compedal Tourenlauf (Thal/Assling, 10)

Volleyball: 1. Damen-Bundesliga: Wildcats Klagenfurt - SG Bisamberg/Hollabrunn (SH Lerchenfeld, 19). - 2. Damen-Bundesliga: Wildcats Klagenfurt II - UVC Graz II (SH Lerchenfeld, 16.30), Brückl - Jennersdorf (NMS Friesach, 18). - 2. Herren-Bundesliga: Aich/Dob II - UVC Graz (Bleiburg, Kulturheim, 18).