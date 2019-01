Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Floorball. Zum Start ins neue Jahr kommt auf den VSV ein ganz harter Brocken in der IFL zu. Der Rekordmeister aus Villach gastiert am Samstag beim aktuellen Titelträger in Wien. Der WFV ist zudem durch Jakob Mayer, Michael Seiser und Mathias Gallob mit drei Ex-Blau-Weißen gespickt. Haushoher Favorit ist zeitgleich der KAC im Heimspiel (17 Uhr, Waidmannsdorf) gegen Graz. Die Steirer sind in der Gruppe 2 klares Schlusslicht mit einem Punkt und einem Torverhältnis von -59. In der Kärntner Meisterschaft gibt es im Anschluss (19.30 Uhr) das Klagenfurter Derby zwischen dem KAC und den Bandyts.

Die U19-Damen haben in der Floorball-WM-Vorbereitung beim Turnier in Prag ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit insgesamt elf Debütantinnen und den Kärntnerinnen Julia Tscharnuter, Lara Fuhrmann, Maria Gatto, Theresa Smoly (alle VSV), Julia Bachmayer und Celine Tarchini (beide Bandyts) im Kader holte man im mit tschechischen Topteams besetzten Turnier nach Siegen über Trzebina (2:0) und Bela (9:1) und einem 2:2 gegen Kladno Rang drei.

Basketball. Nach dem Derbysieg über KOS folgt für die Wörthersee Piraten in der 2. Bundesliga am Samstag eine lange Busreise. Die Klagenfurter gastieren bei den Dornbirn Lions, die um die Jahreswende richtig auftrumpften, erst zuletzt in Villach gestoppt werden konnten. Am Sonntag ist KOS (17 Uhr, St. Peter) daheim klarer Außenseiter gegen Leader Mattersburg. Davor (14 Uhr) empfangen die Zweitliga-Damen Mattersburg. Zu favorisieren sind die punktgleich mit Mattersburg zweitplatzierten Panaceo Raiders Villach in Wien. Die Villacher gastieren schon am Freitag bei den Basket Flames.

Volleyball. Beim Dreikönigsturnier in Graz feierten die U15-Burschen der Wörthersee Löwen einen 2:0-Finalsieg gegen die favorisierten Mühldorfer aus Bayern. Die Mädchen der Löwen landeten mit zahlreichen U13-Spielerinnen auf dem sechsten Platz.

Laufsport. Die Ergebnisse des „Night Cross“ in St. Paul: Herren kurz (4000 m): 1. Christoph Schlagbauer (Weiz) 2. Fabio Fister (DSG Ma. Elend) 3. Christoph Gutsche (LG St. Paul). Damen (5000 m): 1. Edwina Kiefer (LTV Köflach) 2. Marlies Penker (RC MTB Möllbrücke) 3. Jutta Eppich (LCA Hochschwab). Herren lang (9000 m): 1. Christoph Schlagbauer 2. Mathias Peter (runninGraz) 3. Andreas Potocar (runninGraz).

Eisstocksport. ESV St. Michael/Pongau: 1. EV Edelweiss Klagenfurt (Mario Pichler, Martin Taferner, Gustav Weiss, Johann Puck) 19, 2. EV Zederhaus (S) 17/2,3, 3. EV Ebenthal 17/1,188, 4. SV Berg/Dr. 17/1,185, 5. ER St. Peter Honeywell/BaLu 16. Abstimmungs-Gedenkturnier (BV Grenzland/Völkermarkt): 1. VST Völkermarkt I (Erhard Schumnik, Georg Dolzer, Siegfried Wohlbauer, Johannes Mochorko) 15:13, 2. VST Völkermarkt II, 3. SV Schwabegg I 26:8, 4. ER Globasnitz II, 5. ER Kühnsdorf I 26:12, 6. SV Askö St. Michael/Bl. EV Glanhofen/Lach (Moserteich): 1. ER Puntigamer (Andi Schurian, Christian Teng, Paul Santner, Reinhold Köchl) 25 : 3, 2. Sängerrunde Wachsenberg, 3. EV Oberglan III 28 : 5, 4. Oldys Glanhofen.

Schach. Die Schach-Landesmeister 2019 wurden in Feffernitz ermittelt. Die Meister im Überblick: Allgemeine Klasse: Franz Riemelmoser ( ESV Admira Villach), Damen: Alexandra Tscharnuter (SV Raika Rapid Feffernitz), U18 B: Noah Tscharnuter ( SV Raika Rapid Feffernitz), U18 M : Alina Maaskri (SV Raika Rapid Feffernitz), U16 B: Simon Lugger (SV Dolomitenbank Lanz), U16 M: Sandra Oberberger ( SV Raika Rapid Feffernitz), U14 B : Schaffner Loui ( SV ASVÖ St.Veit/Glan), U14 M : Iman Indarbieve (ESV Admira Villach), U12 B: David Rabitsch (SK Wölfnitz), U12 M: Warmuth Antonia (Raiffeisen Kötschach Mauthen), U10 B: Baurecht Roman ( SGS Spittal), U10 M: Livia D Incecco ( ESV Admira Villach), U08 B: Lukas Rössler ( ESV Admira Villach).

Eishockey: Bei der U18-Heimweltmeisterschaft der Damen in Radenthein haben es sechs Kärntnerinnen in den endgültigen Kader von Headcoach Jyri Kuivala geschafft. Der KAC stellt mit Torfrau Anja Adamitsch und Ana Kahlhammer zwei Spielerinnen, dazu gesellen sich Verteidigerin Vanessa Simonis (SV Spittal/Drau) sowie die Stürmerinnen Lena Dauböck (VST Völkermarkt), Valentina Ropatsch (Gipsy Girls Villach) und Claudia Schusser (EHC Althofen). Schon morgen und übermorgen trifft man mit der Slowakei und Deutschland auf die zwei Top-Teams der Division I, die wohl um den Aufstieg in die A-Gruppe rittern werden.

Biathlon: Bundesländer-Cup im LLZ St. Jakob/Rosental, Kärntner Ergebnisse: Schüler II/U15: 3. Sami Mesotitsch (K), Schüler II/U14 w.: 1. Selina Schneider (TSU Obertilliach), 3. Lena Pinter (WSV St. Jakob/Haus), Schüler I/U13 m.: 8. Tobias Watscher, 9. Lasse Mesotitsch (beide Union Rosenbach), Schüler I/U12 m.: 4. Eliano Pinter (Askö Villach), Schüler I/U12 w.: 4. Emma Pirker-Frühauf (Union Rosenbach); Kinder II/U11: 1. Fabian Supanz, 2. Tristian Pecnik (beide Rosenbach); Kinder II/U11 w.: 1. Maxima Seidl, 2. Leann Notsch, 3. Malin Koren (alle Rosenbach); Kinder II/U 9 m.: 1. Thomas Ogradnig (Rosenbach); Kinder II/U10 m.: 5. David Watscher (Rosenbach), Kinder II/U10 w.: 1. Sarina Supanz (Rosenbach), 3. Emely Rauter (Rosenbach). - Weitere Klassensieger: Alberto Allan (TSU Obertilliach), Ylvie Pecnik, Paul Pirker-Frühauf (beide Rosenbach)