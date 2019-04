Facebook

FLOORBALL

Nach der Niederlage im IFL-Finale verlor der VSV auch das nationale Entscheidungsspiel bei Titelverteidiger Wien mit 3:4. Nach 1:4-Rückstand reichte eine Aufholjagd im Schlussdrittel nicht mehr aus, um die mit fünf Kärntnern (Jakob Mayer, Michael Seiser, Mathias Gallob, Georg Luschin, Christian Dworzak) gespickte Wiener Truppe daheim zu biegen. Für die Villacher trafen Timo Schmid (2) und Niklas Felsberger.

Die VSV-Damen wurden indes Kärntner Meister.

BASKETBALL

Die Saison der Raiders Villach ist trotz des besten Grunddurchgangs der Vereinsgeschichte nach einer überstandenen Play-off-Runde in der 2. Bundesliga beendet. Nach dem Weiterkommen gegen Mistelbach im Viertelfinale war der Vorjahres-Vizemeister Jennersdorf zu abgebrüht, um den zweiten Finaleinzug nach dem Meisterjahr 2017 zu realisieren. Die Burgenländer warfen die Villacher in St. Martin mit 95:69 aus dem Bewerb und gewannen die Serie 2:0. Im ersten Viertel war man noch dabei, bis zur Pause wuchs der Rückstand schon auf 32:47 an. „Wir hatten zu viele Probleme, konnten unser wahres Gesicht nicht zeigen“, so Trainer Rok Zupan. Bester Villacher Werfer war Antonio Boban (24).

SNOWBOARD

Jemima Juritz hat den letzten Europacup-Saisonbewerb gewonnen. Die 20-jährige Kärntnerin triumphierte im Parallelslalom in Ratschings (ITA) vor der Kanadierin Buck und der Chinesin Gong. In der Gesamtwertung wurde Juritz mit 2740 Punkten hinter der Schweizerin Keiser (2875) Zweite. Bei den Herren fuhr der Kärntner Fabian Obmann, der bereits vor dem Saisonfinale als Europacup-Gesamtsieger festgestanden war, hinter dem Deutschen Baumeister auf Platz zwei. Aron Juritz wurde Zehnter.

Obmann sowie Jemima Juritz haben sich mit ihren Top-3-Plätzen im Europacup namensbezogene Startplätze für die Weltcup-Saison 2019/20 gesichert.



SNOWVOLLEY

Eine Woche nach dem Triumph bei der FIVB Snow Volleyball World Tour co-hosted by CEV-Premiere in Wagrain-Kleinarl haben Xandi Huber und Christoph Dressler beim zweiten Stopp der Serie in Kronplatz (Südtirol) Edelmetall knapp verpasst. Diesmal bildeten die beiden mit Felix Friedl und Maximilian Trummer, Silbermedaillen-Gewinner in Wagrain-Kleinarl, das Team „Austria“ und wurden schlussendlich Vierte. Österreichs Team hatte im großen Kampf um Bronze gegen Polen mit 8:15, 15:6, 13:15 das Nachsehen.

AMERICAN FOOTBALL

Nach dem Auswärtssieg in Gmunden zuletzt wollen die Eagles Villach in der Division III nun auch zuhause punkten. Die Villacher empfangen im Duell der Tabellennachbarn die Vertex Warriors am Sonntag (15.45 Uhr) im Stadion Landskron. Mit einem Sieg könnten die Draustädter an Pinzgau vorbeiziehen und sich auf Rang zwei hinter Schwaz setzen.

TISCHTENNIS

Zum Abschluss des Grunddurchgangs der Damen-Bundesliga feiert SC Bodensdorf einen 5:2-Heimsieg über Oberpullendorf. Damit spielen Victoria Ehn Aleksandra Vovk und Co. beim Finalturnier im Mai in Salzburg gegen Bruck um Platz fünf. Die Spielgemeinschaft SV St. Urban & ATV Feldkirchen durfte schon eine Runde vor dem Meisterschaftsende den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern.

REITEN

Marianne Schindele reitet derzeit auf der Erfolgswelle: Mit Acoustik Solo de Baloubet blieb die Villacherin als Einzige im Großen Preis von Linz im Rahmen der Austrian Master, einem Springen über 160 cm fehlerfrei und sicherte sich damit den Sieg. Der zweite Kärntner im starken Starterfeld, Alpenspan-Reiter Dieter Köfler, gab mit Askaban auf. Beim nationalen Springturnier in St. Margarethen/Lav. gewann Isabell Starke auf Effe (RV Ranftlhof) den Hauptbewerb, ein Springen über 140 cm. Weitere Klassensieger: Sophia Hudelist, Raffaela Rab, Sarah Messner, Franziska Wieser, Nicole Greier, Felix Sommer, Martina Madritsch, Markus Rainer und Katharina Leitsberger.

DUATHLON

Medaillenregen (4 x Gold, 2 x Silber) für den HSV Triathlon Kärnten bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Duathlon in Rohrbach/NÖ. Beim Duathlon sind zuerst 8,8 km Laufen, dann 39 km am Rennrad und als Abschluss nochmals 4,4 km Laufen zu absolvieren. Eine starke Leistung bot Rene Hilbert. Er gewann souverän Gold in der Klasse M-U23. Ebenso Gold W-U23 gab es für die St. Veiter Sportstudentin Anna Moitzi. Gold W-50 gewann auch Andrea Schurz. Den vierten Titel holte sich das Team HSV Triathlon Kärnten 1 mit Aschenbrenner, Lorber und Schurz. Silber im Einzel gewannen noch Sebastian Aschenbrenner bei den M-24 und Christoph Lorber bei den M-30. Pech hatte Massimo Köstl: Er vergaß seinen Helm richtig abzulegen und wurde daraufhin auf Medaillenkurs liegend disqualifiziert.