Resultate | Zahlen | Fakten"Beschämende Niederlage" für Aich/Dob

VOLLEYBALL

Eine herbe Enttäuschung gab es für den SK Aich/Dob in der Mevza-Liga. Die Kärntner unterlagen Mladost Zagreb klar mit 0:3. Für Sportdirektor Martin Micheu war es ein "beschämende Leistung". Dafür feierten sowohl die Wörhtersee Löwen (3:1 gegen Amstetten) als auch die ATSC Wildcats (3:0 gegen Tirol) einen vollen Erfolg.

FLOORBALL

Knapp aber doch wurde der VSV im Kärntner Derby in der IFL seiner Favoritenrolle gegen den KAC recht. Zuhause in St. Martin wurden die Klagenfurter knapp mit 4:3 bezwungen. Christoph Steiner, Niklas Fechtig, Daniel Raab und Marco Tschemernjak trafen für Blau-Weiß. Für den KAC, der früh 1:0 in Führung gegangen war, schnürte Martin Krametter einen Hattrick. Beachtlich: Mit Karl Dorfer und Lukas Kerschbaumer standen sich zwei junge Keeper im Derby gegenüber.

In der Damen-WFL wusste die Spielgemeinschaft VSV/Innsbruck in Wien mit 5:2 zu überzeugen. Frau des Spiels war die Villacherin Theresa Wolfgruber mit einem Doppelpack. Tags darauf gab es zuhause in St. Martin einen hart erkämpften 4:3-Heimsieg gegen Zell am See.

KANU

Im Olympia-Kanal „Kasai Canoe Slalom Center“ in Tokio konnte Felix Oschmautz im Kanu-Slalom-Test für die Spiele 2020 eine starke Performance hinlegen. Der Klagenfurter belegte mit einem knappen Rückstand von 0,53 Sekunden auf die Ex-Aequo-Sieger Hannes Aigner (D) und David Llorente (ESP) Rang drei. Im Canadier Einer der Damen schafften Nadine Weratschnig aus Klagenfurt und Viktoria Wolffhardt nicht den Einzug in die Finalläufe, die Beiden schieden mit jeweils Platz zwölf im Halbfinale aus.

BASKETBALL

Die Wörthersee Piraten sind im Duell mit Nachzügler Deutsch-Wagram ihrer Favoritenrolle in der 2. Bundesliga gerecht geworden. Nach einem furiosen 28:12-Starviertel gewann man am Ende souverän 75:65. Mit 16 Punkten und 14 Assists stach Maxi Kunovjanek mit einem "Double-Double" heraus. KOS musste indes die BBU Salzburg in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Man unterlag in der Mozartstadt klar mit 71:86 und rutscht damit ins untere Tabellendrittel. Daran änderten auch starke 19 Punkte von Tiso Cvetkovic und 16 Zähler von "Oldie" Ales Primc nichts.

MOTORSPORT

Werner Müller holte sich am Wochenende den Titel in der slowenischen Cross-Country-Meisterschaft der Veteranen. Gal Hauptmann wurde Junior-Meister, Roland Korak Dritter, Walter Sterchi Sechster in den jeweiligen Klassen.

TENNIS

Erstmals fand das Finale der U15-Bundesliga in Wolfsberg statt. Dabei gab es für die Heimischen bei den Burschen den zweiten Platz. Im Finale musste man sich der Salzburger Mannschaft Eugendorf knapp mit 1:2 geschlagen geben. Bei den Mädels triumphierte Niederösterreich über Hall in Tirol. Die Lokalmatadorinnen des TC Feldkirchen durften sich über einen guten fünften Rang freuen.

Fürstler Wintercup: SG Panaceo Annenheim/Warmbad – Wege`s Bio Player 6:0, Bodensdorf Feuerberg Resort – Weinländer Physio Stars 4:2, Hohe Brücke Gotschlich Straßburg – Weinländer &Friends 4:2

FECHTEN

Turnier in Klagenfurt: Athleten aus 25 Nationen duellierten n sich in der Messehalle 1 beim Trofeo Dario Codarin. Im Herrendegen waren 213 und im Damendegen 181 Fechterinnen am Start. Bei den Herren konnten Georg Janjic (11.), Konstantin Spanos (13.) und Valentin Dürk (50.) sich eine EM/WM Qualifikation holten. Bei den Damen schafften Leonore Praxmarer (39.) und Anna Lena Zerlauth (51.) die Quali. Die beiden Kärntner Vertreter Florian Rankl (KAC) und Josua Pankratz (FCT) schieden im 128er (Rankl) und 256er (Pankratz) Tabelau aus. Suda Mohamed al Amin (KAC) überstand im DD die Vorrunde nicht.