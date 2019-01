Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Volleyball. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber SK Aich/Dob setzte sich am Mittwoch daheim im Schlagerspiel gegen Waldviertel schlussendlich mit

3:1 durch. Bereits am Freitag (19) empfangen die Bleiburger in der Mevza Kamnik.

Basketball. Eine vorentscheidende Runde steht den Kärntner Korbjägern am Samstag in der 2. Bundesliga bevor. Die Raiders Villach können am Samstag (19 Uhr, St. Martin) den zweiten Tabellenplatz absichern. Mit Jennersdorf kommt nämlich der direkte Verfolger an die Drau. „Wir zeigen schon die ganze Saison gute Leistungen. Dass wir sechs Runden vor Schluss schon im Play-off stehen ist ein schöner Lohn. Jetzt wollen wir oben nicht mehr rausrutschen und haben eine tolle Vorbereitung auf die Post-Season“, sagt Obmann Rudolf Gross. KOS Klagenfurt muss derweil in Wien bei den Basket Flames unbedingt siegen, um den Anschluss an Platz acht und damit die Play-offs nicht zu verlieren. Mit einer Niederlage und einem zeitgleichen Sieg der Piraten daheim gegen St. Pölten (18 Uhr, St. Peter) wäre KOS schon sechs Punkte hinter dem Stadtrivalen, der momentan auf Platz acht rangiert.

Ski Alpin. Gleich zwei Kärntnerinnen wurden von Jürgen Kriechbaum, sportlicher Leiter der ÖSV-Damen, für die beiden technischen Weltcup-Bewerbe am Wochenende in Marburg nominiert. Im Riesenslalom (Freitag, 10 bzw. 13 Uhr) startet Nadine Fest, im Slalom am Samstag (10 bzw.

13 Uhr) ist dann Katharina Truppe dabei.