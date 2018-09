Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Rath will heute mit Ferlach endlich mal gegen West-Wien gewinnen © GEPA pictures

Ein schwerer, ein scheinbar übermächtiger Gegner gastiert heute in der „Spusu-Liga“ beim SC Ferlach. Wie gegen den HC Hard haben die Kärntner gegen SG West-Wien nämlich noch keine Punkte gewinnen können. Aber genau das wollen die Ferlacher nun ändern. Trainer Ivan Vajdl hat die Wiener genau analysiert und vielleicht das richtige Konzept gefunden. Gegen die offensive Deckung der Wiener ist ein Spiel mit viel Bewegung, auch ohne Ball, notwendig.

So sieht es auch Kapitän Dean Pomorisac: „Es wird höchste Zeit für die ersten Punkte gegen West-Wien. Wir glauben, dass wir richtig vorbereitet sind. Wichtig wird sein, wie wir uns selbst aufs Parkett bringen. Für den weiteren Verlauf der Meisterschaft wäre ein Punktegewinn derzeit besonders wichtig.

Insgeheim hofft man im Lager des SC Ferlach auch auf die Rückkehr von Rok Golcar. Durch eine Rippenprellung war der Slowene in Hard nicht einsetzbar. Die Ferlacher Frauen, Dritter in der Tabelle, spielen in der Bundesliga heute auswärts in Tulln.

In der Spusu-Challenge gastiert am Sonntag (17) mit Verfolger Hollabrunn ein Aufstiegskandidat bei Schlafraum.at Kärnten. Nach drei Siegen und einem Remis sind die Klagenfurter Tabellenzweiter, es läuft ganz nach Wunsch. Vier Spiele nicht verloren zu haben, ist ganz nach dem Geschmack des Klubs. „Gegen Hollabrunn kommt es schon auf Kleinigkeiten an. Unsere Serie wollen wir in jedem Fall prolongieren“, meint HCK-Boss Michael Pontasch.