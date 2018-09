Facebook

Das erste Derby steigt heute in Villach © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Schon in der zweiten Runde der IFL kommt es zum ersten Lokalschlager zwischen VSV und Vizemeister KAC. Die Villacher, die mit einer 4:8-Pleite in Skofja Loka starteten, wollen in St. Martin Revanche für die Halbfinalniederlage aus der Vorsaison an den Rotjacken nehmen. „Qualitativ haben wir den besseren Kader, der KAC hat aber ein wahnsinnig gutes Kollektiv. Sie kämpfen bis zum Schluss, laufen dir quasi noch in die Kabine nach“, sagt VSV-Neuzugang Patrick Schwarz. Der KAC lässt sich weder von der Villacher Kampfansage noch von der Tatsache, dass man auswärts ran muss, einschüchtern. "Beide Teams sind gleich stark, wir sind eventuell aber auch eine Spur giftiger. Ziel ist ein Sieg, wir haben sie auch im Vorjahr insgesamt viermal geschlagen", sagt Routinier Andreas Pfeifer, dessen Team mit einem 6:5 n.P. in Borovnica startete.

Die Villacher Damen feiern am Sonntag in Wien ihr Comeback auf dem Großfeld. Als Spielgemeinschaft mit Innsbruck und unter Neo-Trainer Heimo Urschitz ist man wieder in die Bundesliga eingestiegen.