Austria Klagenfurt empfängt heute um 19.10 Uhr im Wörthersee-Stadion in der achten 2. Liga-Runde den Tabellensiebenten Wr. Neustadt. Sandro Zakany will sich besonders ins Zeug legen, feiert er doch am 23. September seinen 31. Geburtstag.

Austria-Klagenfurt-Kapitän Sandro Zakany will heute sein Team zum Heimsieg führen © GEPA pictures

Mit dem 1:0 in Horn hat Austria Klagenfurt in der 2. Fußball-Liga einmal gezeigt, dass sie der Konkurrenz in der neuen Liga ebenbürtig, manchmal - spielerisch zumindest - sogar überlegen ist. Woran es hapert, ist das Toreschießen. Diesbezüglich gibt es erheblichen Raum für Steigerungen. Heute um 19.10 Uhr gegen Wiener Neustadt gibt es daheim Gelegenheit, die in Horn eingeleitete Wende zum Besseren zu bestätigen.