In neuem Liga-Modus starten Vizemeister KAC (19 Uhr) und der VSV (16.45) morgen in Slowenien in die neue IFL. Zwei Titel werden vergeben, beide Teams wollen ganz oben stehen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAC und VSV sind heiß auf die neue IFL © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Alles neu macht der Herbst. Nach diesem Motto gehen KAC und VSV ab morgen wieder auf Titeljagd in der Floorball-Liga. Diese bekam über den Sommer ein völlig neues Gesicht verpasst. Durch die Kooperation mit dem slowenischen Verband konnte die Zahl der Topteams auf sechs erweitert werden und heißt jetzt Internationale Floorball Liga (IFL). Neben Meister Wien sind auch VSV-Auftaktgegner Skofja, und KAC-Kontrahent Borovnica und Polanska Banda echte Titelanwärter. Die besten vier der insgesamt zehn Mannschaften werden sich den Meister ausspielen, die drei österreichischen Topteams mit Teilnahme des besten Teams aus der Qualigruppe bestreiten das nationale Play-off.

Eingefädelt haben die Reform Neo-VSV-Stürmer Patrick Schwarz, der aus Zell kam, und Keeper Timmo Taurer, die auch die sportlichen Agenden im Verband übernommen haben. „Beide Länder hatten große Gefälle von den Top- zu den anderen Teams, somit haben wir schnell gehandelt und haben jetzt mehr Qualität“, sagt Schwarz, neben Rückkehrer Karim Abderrahmani der zweite Neo-Villacher. Sportlich will man an die Erfolge der jüngsten Vergangenheit - acht Titel in zwölf Jahren - anknüpfen: „Heuer haben wir den qualitativ besten Kader und die Mischung zwischen Alt und Jung passt. Unser Ziel sind zwei Titel“, sagt Taurer, der weiß: „Jede Partie ist brutal wichtig, um in der IFL überhaupt weiterzukommen und eine gute Ausgangsposition fürs nationale Play-off zu haben.“

Internationale Floorball Liga Die Internationale Floorballiga ist das neue Format, neben VSV, KAC und Wien kommen Borovnica, Skofja und Polanska Banda (alle SLO) dazu. Nach dem Grunddurchgang folgt die K.O.-Phase der vier bsten. Dann folgt das nationale Playoff. 1. Runde: Samstag

Skofja Loka - VSV

Borovnica - KAC 1. Derby: 29. September

VSV - KAC, 17 Uhr, SH St. Martin

Gleich ambitioniert gehen die Rotjacken in die neue Saison. Der Stamm des Kaders ist unverändert, dafür hat Kari-Matti Ratsula (ehemaliger finnischer Profi-Floorballer) das Amt des Headcoaches übernommen. „Er bringt viele neue Inputs ins Team, insbesondere im taktischen und spielerischen Bereich gibt es eine neue Ausrichtung. Davon werden wir profitieren“, verrät KAC-Center Andreas Pfeifer, der offen sagt, dass die Mannschaft am Anfang etwas Geduld brauchen wird, da es „Abstimmungsprobleme mit dem neuen System geben könnte, doch wenn wir es beherrschen, werden wir erfolgreich sein“. Die Erweiterung der Liga um die Slowenen begrüßen auch die Klagenfurter: „Es wird deutlich attraktiver und der Level höher.“ Nach dem Vizemeistertitel nimmt der KAC heuer den österreichische Meistertitel ins Visier.

Übrigens: Beim „Altherren“-Masters (Ü35) in Innsbruck holte der VSV um Neo-Obmann Heimo Urschitz den Sieg.