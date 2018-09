Facebook

Platz zwei im Cup. TTC Villlach mit v.l.: Fenyvesi, Solja, Dodean © KK

Nahezu perfekt startete TTC Villach in die Saison. „Zum Auftakt belegten wir im Cup Platz zwei, sprengten die Froschberg-Linz-Phalanx“, erzählt TTC-Boss Werner Feuerabend. „Die Oberösterreicher und Manager Günther Renner spekulierten mit den Rängen eins bis drei. Wir machten ihnen einen Strich durch die Rechnung, zwangen im Halbfinale LZ Linz Froschberg 3:1 in die Knie.“

Das Duell Villach gegen Linz wird sich auch in der Bundesliga fortsetzen. „Im Vorjahr tauschte Renner seine Mädels zwischen den drei Linzer Mannschaften wild hin und her – eine absolute Wettbewerbsverzerrung.“ Und heuer? „Darf er zumindest die besten drei Spielerinnen nicht mehr wechseln. Dennoch hat er mit einer Linda Bergström, Nummer vier auf der Liste, noch immer ein Ass, das für alle Teams einsetzbar ist.“

Erstmals in der Meisterschaft aufeinandertreffen werden die Villacher mit Froschberg in Runde vier Ende September. Bis dahin freuen sich Amelie Solja und Co. über Rang zwei in der Tabelle. „Wir haben in unseren beiden Auftaktspielen sowohl Oberpullendorf als auch im Derby Aufsteiger Bodensdorf mit einem 7:0 deklassiert.“

Bodensdorf-Boss Werner Ritzinger konnte mit dem Meisterschaftsstart nicht wirklich zufrieden sein – vor allem mit dem 3:4 gegen Kufstein. „Gegen die Tiroler waren wir leichter Favorit. Es ist leider nicht für uns gelaufen. Wir können nur hoffen, dass es in den nächsten Runden besser wird.“ Als Saisonziel geben die Bodensdorfer an: „Mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

Möglich machen sollen es Aleksandra Vovk und Spela Burgar (Ritzinger: „Sie sind unsere Nummern eins und zwei.“) sowie – alternierend – Victoria Ehn und Claudia Schätzer.