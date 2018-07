Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Präsidium des Kärntner Landesskiverbandes © Privat

Es ging um nicht weniger als den größten Umbruch in der Geschichte des Kärntner Landesskiverbandes. Im Präsidium des LSVK blieb kein Stein auf dem anderen. Trotzdem schien das die Vereine im Lande nicht wirklich zu interessieren. Anders ist es nicht zu erklären, dass von 87 beim LSVK gemeldeten Vereinen nur 34 den Weg zur Jahreshauptversammlung in den Bambergsaal im Parkhotel fanden. „Das sind mehr, als sonst zu einer Jahreshauptversammlung kommen. Meist sind es nur 20 Vereine. Aber diesmal geht doch um sehr viel. Daher bin ich schon verwundert, dass es nur so wenige sind“, stellt ein nichtgenannt werden wollender Funktionäre fest.



Da es im Vorfeld dieser 110. Jahreshauptversammlung doch zu heftigen Diskussionen um Personen und Positionen gekommen war, richtete der Vorsitzende des Landesausschusses, Heinz Kabusch, vor der Neuwahl einen Appell an die Delegierten: „Ich wende mich an alle, helfen wir zusammen, meckern wir nicht, gehen wir es gemeinsam an.“ Das taten die Vereinsvertreter dann auch. Sie wählten Claudia Strobl-Traininger einstimmig zur Präsidentin und gaben danach ebenfalls einstimmig dem gesamten neuen Präsidium ihren Segen.



Die erste weibliche Chefin im LSVK nach acht Herren rief nach ihrer Wahl alle Vereine zu „einem freudvollen gemeinsamen Weg in die Zukunft des Skiverbandes“ auf. Gleichzeitig dankte die 52-Jährige den Klubfunktionären: „Ich finde es wunderbar, dass ihr alle eure persönliche Lebenszeit ehrenamtlich in unsere Jugend investiert. Das ist unbezahlbar.“ Auch die neuen Vizepräsidenten nutzten die Gelegenheit, um ihre Wünsche zu deponieren. „Mein Bitte geht an die Politik. Es sollte in Kärnten doch jedes Kind Skifahren lernen können. Das heißt, wir brauchen wieder Schul-Skikurse.“



Die Eltern sprach Milazzi-Reitner an: „Gebt euren Kindern wieder die Möglichkeit, die Natur zu genießen, Bewegung zu machen. Wenn uns allen das nicht gelingt, wird uns im Skiverband der Nachwuchs ausgehen.“



Das neue Präsidium: Präsidentin: Claudia Strobl-Traninger. Vize-Präsidenten: Heinz Kabusch, Monika Milazzi-Reitner. Finanzreferent: Hans Winkler. Geschäftsführer: Michael Dabringer. Schriftführerin: Gisela Oschmautz. Vorsitzender Landesausschuss: Gerhard Prasser. Referatsleiter: Claudia Kraxner (Alpin), Michael Dabringer (Snowboard/Freestyle/Freeride), Franz Wiegele jun. (Nordisch). Ehrenpräsident: Raimund Berger.