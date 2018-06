Stephan Rabitsch siegte bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Der Klagenfurter hat der Versuchung des Siegens standgehalten. Ab sofort stellt er sich wieder selbstlos in den Dienst des Teams.

Stephan Rabitsch holte seinen dritten Toursieg 2018 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Im Radrennsport erfährt die erste Person plural den höchsten Stellenwert. So wird nach Siegen stets die Mannschaft in den Vordergrund gerückt. Wie auch von Stephan Rabitsch, der zum dritten Mal in Folge die Oberösterreich-Rundfahrt gewonnen hatte. Er hob sofort die Team-Kollegen von „Felbermayr“ hervor: „Sie sind für mich gefahren. Ohne sie wäre unser Sieg nicht möglich gewesen“, versichert er.

