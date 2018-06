Facebook

Die Kärntner Teilnehmer, v.l.: Ioan Togyka, Michael Miggitsch, Jakob Christandl, Max und Moritz Koglmann, Erkhes Khurelbaatar © KK

Österreich größte Kunstturn-Zukunftshoffnungen bestritten am Wochenende ihren Saisonhöhepunkt. Erstmals seit 1992 fanden am 2. und 3. Juni 2018 die Österreichischen Jugendmeisterschaften im Kunstturnen heuer wieder getrennt für Mädchen und Burschen in Klagenfurt in der Sporthalle Waidmannsdorf statt. Die ÖFT-Jugendmeisterschaft versammelten 75 Toptalente aus acht Bundesländern. In drei Altersklassen ging es um die Einzel- wie Teamtitel.

Die Klassensiege sicherten sich Marcel Siedler (U12, St. Pölten), Gino Vetter (U14, Lustenau) und David Bickel (U16, Wolfurt). Die Medaillen verteilten sich auf sechs Bundesländer. Das im österreichischen Kunstturn-Nachwuchs traditionell dominante Vorarlberg lag mit dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze erneut voran. Oberösterreichs Talente setzten sich mit zweimal Gold und zweimal Silber diesmal nur knapp dahinter.

Auch für Kärnten gab es zwei Medaillen. Erkhes Khurelbaatar, Jakob Christandl und Ioan Togyika holten sich in der U16-Mannschaftswertung Platz drei: Bronze. Khurelbaatar schlug vor heimischer Kulisse gleich zwei Mal zu. Der Athlet des Kunstturnclub Klagenfurt eroberte in der Jugend 1 (U16) ebenfalls Bronze. Michael Miggitsch schrammte mit Rang vier nur hauchdünn in der Jugend3-Klasse (U12) am Podest vorbei.

Österr. Meisterschaft im Kunstturnen Jugend 1 (U16), Einzel: 1. David Bickel (Wolfurt), 2. Paul Schmölzer (ATV Vöcklabruck), 3. Erkhes Khurelbaatar (Kunstturnclub Klagenfurt). Weiters: 15. Jakob Christandl (Klagenfurter Turnverein), 16. Ioan Togyka (Klagenfurter Kunstturnclub) Jugend 1 (U16) Team: 1. Oberösterreich, 2. Niederösterreich, 3. Kärnten. Jugend 2 (U14), Einzel: 1. Gino Vetter ( Lustenau), 2. Rassel Astamirov (Innsbruck), 3. Joel Jack (Götzis). Weiters: 10. Moritz Koglmann (Kunstturnclub Klagenfurt) Jugend 2 (U14) Team: 1. Vorarlberg, 2. Oberösterreich. Jugend 3 (U12), Einzel: 1. Marcel Siedler (St. Pölten), 2. Markus Lamparter (Innsbruck), 3. Elvis Baccolini (Penzing-Hietzing). Weiters: 4. Michael Miggitsch (Kunstturnclub Klagenfurt), 26. Max Koglmann (Klagenfurter Kunstturnclub). Jugend 3 (U12) Team: 1. Oberösterreich, 2. Vorarlberg, 3. Niederösterreich