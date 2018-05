Vier Kärntner mit starten morgen in drei Kategorien die Wildwasserkanu-WM in der Schweiz. Die Form stimmt, die Top-Ten sind das Ziel.

Dreier will zweimal in die Top-Ten © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Wenn im Schweizer Muotathal morgen die Wildwasser-WM so richtig Fahrt aufnimmt, wird das rot-weiß-rote Aufgebot von den Kärntner Athleten bestimmt. Mit den Einzel-Kanuten Gerhard Schmid und Valentina Dreier sowie dem Kanadier-Zweier, bestehend aus den Klagenfurtern Manuel Filzwieser (alle Kajakverein Klagenfurt) und Peter Draxl (Graz), sind gleich vier Top-Starter dabei. Bestritten werden zuerst in allen Kategorien die Classic-Distanz (4,4 Kilometer) und am Wochenende die Qualifikation und das Finale im Sprint (400 Meter).

Das Erreichen von Medaillen wird in jedem Fall schwer, weiß auch Routinier Schmid (40). "Medaillen als klares Ziel sind eher unrealistisch, aber auf der Langstrecke will ich die Top-Ten in jedem Fall schaffen, im Sprint möchte ich am Sonntag das Finale bestreiten. Und da riskieren alle dann voll, da kann sich immer was ergeben", sagt der 55-fache Staatsmeister aus Klagenfurt. Er ist zudem in der Masters-Klasse der 40- bis 44-Jährigen eine Bank: "Da sollte eine Medaille schaffbar sein, denn ich bin eigentlich ziemlich überlegen."

Dreier will zweimal vorne mitfahren

Ähnlich sieht die Zielsetzung bei Dreier aus, die sich im Trainingslager in Südafrika und gemeinsam mit Schmid kurz vor der WM auf der Wettkampfstrecke am Fluss Mouta vorbereitet hat. "Ich will einfach meine Leistung bringen, am Tag X muss halt alles passen. Nach so einer guten Vorbereitung bin ich in der besten Form meines Lebens, die Top-Ten sollten also in beiden Rennen auf einer Strecke, wo Tempohalten schwer ist, das Ziel sein", sagt die 21-jährige Krumpendorferin.

Mit Selbstvertrauen gehen auch Filzwieser/Draxl in die WM. Sie sind als Gesamtweltcup-Sieger von 2015 ein Topteam und gewannen zuletzt auch ein internationales Langstreckenrennen in Bosnien, wo sie noch Platz zwei im Sprint drauflegten.

Kanu, Wildwasser-WM Wo: Muotathal (Schweiz) Fluss: Muota Wann: 30. Mai bis 3. Juni Kärntner: Valentina Dreier (Damen-Einer), Gerhard Schmid (Herren-Einer), Manuel Filzwieser/Peter Draxl (Kanadier-Zweier) Distanzen: Classic (4,4 Kilometer/Donnerstag), Sprint (400 Meter/Samstag bzw. Sonntag)