Vanessa Herzog (l.) ist voll im Training. Die Abschürfungen (r.) zog sie sich beim Europacup zu © Privat (2)

Dass Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog hart im Nehmen ist, zeigte sich bereits vor etwas mehr als einem Jahr, als sie in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und wie durch ein Wunder nur mit leichten Verletzungen davonkam. Beim Europacup der Inline-Speedskater in Holland ging die Wahl-Kärntnerin einmal mehr volles Risiko und stürzte beim Rennen über die Langstrecke (10 km).

So etwas kann immer einmal passieren, wenn man Vollgas gibt, hohes Risiko birgt auch seine Gefahren. Es gab’ ein paar Abschürfungen und eine Rippenprellung, aber nichts Gravierendes.

Inzwischen ist die 22-Jährige im intensiven Sommertraining eingespannt – von Radfahren, Laufen über Skaten, Sprungübungen bis hin zur Leichtathletik ist ihr Spektrum breit gefächert. „Der Sommer ist immer hart, aber nur so bist du im Winter stark. Es gibt Tage, an denen du ganz schwer auf kommst, aber von nichts kommt nichts.“ Während sie in der Villacher Alpenarena ihre InlineskateKünste perfektioniert, steht beim LAC ein Mal pro Woche Leichtathletiktraining am Programm. „Das Ziel ist, dass ich explosiver und schneller werde und mehr Sprungkraft entwickeln kann. Da hab’ ich mich schon verbessert. Und die Strecke in der Alpenarena ist cool, weil es ständig auf und ab geht“, erzählt die Tierliebhaberin, die sich Anfang des Jahres zur Eisschnelllauf-Europameisterin kürte und sich zusätzlich Silber und Bronze schnappte.

Auf den Skates bekommt die Ausnahmeathletin mit Kathi Thien rot-weiß-rote Unterstützung – die 17-Jährige ist Österreichs beste Juniorin und hat die Chance, sich für die Jugend-Olympischen-Spiele zu qualifizieren. Wettkampfmäßig wird es für die Frau von Tom Herzog (Manager/Trainer) Anfang Juli ernst. Da geht die Inline-Speedskating-Weltmeisterschaft in Holland in Szene.

Ich bin zum ersten Mal dabei, da es sich sonst mit dem Eisschnelllaufen überschnitten hat. Bei vier Disziplinen will ich starten und ich bin gespannt, was dabei herausschaut, denn beim letzten Europacup war die weltweite Crème de la Crème dabei und ich war ja auf dem Stockerl.

