Magdalena Lobnig gewann das Einer-Rennen bei der Hügel-Ruderregatta in Essen. Erstmals seit langer Zeit ist die Völkermarkterin gesundheitlich und körperlich wieder voll auf der Höhe. Schwester Katharina ist die Nummer zwei in Österreich.

Magdalena Lobnig gewann in Essen das Damen-Einer-Rennen, ist erstmals seit langer Zeit körperlich fit © Privat

Endlich konnte sich Magdalena Lobnig wieder einmal ohne gesundheitliche Probleme auf eine Ruder-Einer-Saison vorbereiten. Und das wirkte sich gleich sehr positiv aus. Nach ihrem Triumph bei den „Croatia Open“ in Zagreb im April, legte die Völkermarkterin bei der Hügelregatta in Essen nach. „Magdi“ besiegte Olympiasiegerin Annekatrin Thiele (GER), hatte im Ziel über vier Sekunden Vorsprung.



„Ich bin gesundheitlich und körperlich heuer wesentlich besser drauf als im Vorjahr. Trotzdem wartet noch viel Arbeit auf mich, vor allem auf den ersten 1000 Meter. Die bin ich heute zu verhalten gerudert, weil ich noch nicht genau weiß, wie viel ich in den Schlag investieren muss“, berichtet die 27-Jährige, „die zweiten 1000 Meter waren schon sehr gut. Da konnte ich mich auch entscheidend absetzen.“ Heute steigt das zweite Rennen in Essen: „Da probiere ich vom ersten Schlag an Gas zu geben.“



Die erste große Prüfung in der Saison mit Europameisterschaft und WM ist der Weltcup ab 1. Juni in Belgrad. „Bis dahin warten noch harte Trainingseinheiten auf mich. Erst in der letzten Woche vor dem Weltcup schalten wir zurück“, erklärt Lobnig, die „in der Vorbereitung, wegen des langen Winters, viel weniger auf dem Wasser trainiert hat, dafür haben wir die Ergometer- und Krafteinheiten forciert.“



Unterstützung erhielt sie dabei von Schwester Katharina. „Sie ist Vollzeit-Polizistin, kann daher nicht so viel trainieren. Trotzdem ist Kathi die Nummer zwei im schweren Einer in Österreich. Jetzt überlegt sie sich, die Arbeit etwas zu reduzieren, um sich vermehrt auf das Rudern konzentrieren zu können“, verrät Magdalena. Die hat Essen Verstärkung aus ihrem Klub, dem VST Laas Völkermarkt: „Johanna Kristof hat mit ihren erst 18 Jahren Platz zwei im U23-Einer-Bewerb erreicht. Sie zeigt wirklich sehr viel Talent und Einsatz. Ihr traue ich in Zukunft international sehr viel zu.“