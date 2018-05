Facebook

Beachvolleyball. Der Kärntner Simon Frühbauer hat mit seinem Partner Jörg Wutzl nach dem Gewinn der World-Tour-Goldmedaille die nächste kleine Sensation geliefert. Zum ersten Mal gemeinsam bei einem 4-Star-Turnier am Start, schafften sie in Brasilien auf Anhieb die Quali und somit den Aufstieg aus der Gruppe. Nach Siegen gegen die USA und Belgien sowie knappen Niederlagen gegen die amtierenden Weltmeister aus Brasilien und Mexiko, landeten sie auf Platz 17. Friedl/Trummer und Huber/Baldauf scheiterten beim 1-Star in der Türkei in der letzten Quali-Runde. Das Duo Friedl/Trummer rutschte als Lucky Loser in den Hauptbewerb, verlor aber beide Gruppenspiele knapp und schied als 13. aus.

Reiten. Perfekter Auftakt für Kärntens Springreiter beim internationalen Nachwuchs-Springturnier in Lamprechtshausen: Jannik Domaingo (URV Klagenfurt) lag bis zur letzten Starterin mit By the Way in der Young Rider Small-Tour über 125 cm in Führung, musste sich dann aber um elf Hundertstel Belgien geschlagen geben. Katharina Karpf wurde in der Children Small-Tour mit Valentina über 115 cm ausgezeichnete Zwölfte.

Termine Sonntag

Kajak: Österreichischer KSJ-Cup und ASKÖ Bundesmeisterschaften, Regatta (Wildwasserarena Mölltal, 16)

Rad: Tour de Kärnten, Ironmanrunde (Ossiach, 9)

Reiten: Dressurturnier (Himmelberg/Winklern, Hoferbauer, 7.30)

Segeln: Peter Kretschmann Memorial, Klassen Surprise und Sunbeam 22.1 (Velden)

Tennis: Int. Pfingstturnier (Warmbad Villach, 9). - 12. Feldkirchner ITN Pfingstturnier (9). - Alpe Adria Seniorenturnier (Klagenfurt, Union-Plätze, 9)

Montag

American Football: Division III: Carinthian Eagles Villach - Pinzgau Celtics (Sportplatz Goritschach, 14.15)

Berglauf: Emberger Almlauf zum Kärntner Berglaufcup (Berg, 10)

Golf: Austrian Chinese Golf (GC Moosburg/Pörtschach). - Strawberrytour (GC Wolfsberg). - 2. Champions Cup (GC Nassfeld)

Kajak: Österreichischer KSJ-Cup und ASKÖ Bundesmeisterschaften, Slalom (Wildwasserarena Mölltal, 10)

Rad: Tour de Kärnten, Dach der Tour (Ossiach, 9)

Reiten: Dressurturnier (Himmelberg/Winklern, Hoferbauer, 7.30)

Schach: 3. Pfingst Schach-Marathon (Villach, Volkshaus Völkendorf, 9.15)

Stocksport: Pfingstturnier SV Lendorf (Möllbrücke, 8)

Tennis: Int. Pfingstturnier (Warmbad Villach, 9). - Alpe Adria Seniorenturnier (Klagenfurt, Union-Plätze, 9)