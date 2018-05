Facebook

Stocksport. Der EV Rottendorf mit Andi Spendier, Markus Wallner, Horst Stranig und Alfons Marktl holte gegen Natternbach (OÖ) mit dem Höchstscore von 10:0 den programmierten Heimsieg und nahm damit grimmige Revanche für die Auswärtsniederlage. Die Tiebelstädter haben noch zwei Heimspiele und können sich in diesen problemlos das Heimrecht (Gruppensieger) für das Viertelfinale sichern.

Staatsmeisterschaften (16 Teams/4 Gruppen): Gr. A: EV Rottendorf/Seiwald : SU Natternbach (OÖ) 10 : 0 (84:30), SV Lichtenberg (OÖ) : Union Wang (NÖ) 6 : 4 (56:49), Tabelle: 1. Rottendorf 6 (31:9), 2. Natternbach 4 (17:23), 3. Wang 3 (18:22), 4. Lichtenberg 3 (15:25).

Landesmeisterschaften (Jugend U 14/Liebenfels): 1. ER Kühnsdorf (Tobias Slamanig, Marcel Orel, Fabian Mischitz, Johannes Assel) 7, 2. EV Rottendorf/Seiwald (Julia Fink, Jan Krämer, Julian Plößnig, Maco Schurian, Lukas Gfrerer) 3, beide Teams nehmen an den österreichischen Meisterschaften am 26. Mai 2018 in Liebenfels teil.

ESV Seiwald Spittal/Drau (Stocksportzentrum Ost) Gr. A: 1. ER St. Peter Honeywell/BaLu (Robert Ressenig, Christian Liegl, Benjamin Fillafer, Kurt Gebenetter) 20, 2. EV Edelweiss Klagenfurt 18, 3. Post SV Tamsweg 16, 4. Josefiquelle Judenburg (St.)15, 5. SV Arriach 10, Gr. B: 1. ESV Sponheimer/WP Sportswear (Arnulf Hollentin, Siegfried Steiner, Alfred Trasischker, Josef Harrich) 18, 2. EC Dellach/Trunk 12, 3. WSG Raiffeisen Radenthein 12/1,7, 4. ER Lerche/Kuttnig 12/1,2, 5. Erste EC Seeboden 10.

Leichtathletik. Beim Hochrindl-Traillauf gab es für den LAC Klagenfurt Grund zum Jubeln. Alexandra Elbischger holte sich den Sieg (W40) über die 19 Kilometer lange Strecke in beeindruckenden 1:54:13,2 Stunden. Ihre Platzierung in der Gesamtwertung konnte sich mit dem vierten Rang ebenfalls sehen lassen. Für einen weiteren LAC-Spitzenplatz sorgte Elisabeth Fresner-Schwarz, die den fünften Rang der Klasse W45 erkämpfen konnte (2:12:14,4h).

Conny Wohlfahrt und Morgan Schusser zeigten am Samstag, dass sie auch international mithalten können. Beim „Ludwig-Jall-Sportfest 2018“ in München gewannen die beiden Lauftalente vom LAC Klagenfurt die 1500 Meter in der Klasse U20. Conny Wohlfahrt lief mit 4:37,46 Minuten österreichische U20-Jahresbestleistung, Morgan Schusser konnte in 4:04,15 Minuten nicht nur den U20-Sieg für sich verbuchen, sondern war mit dieser Zeit auch Zweiter bei den Männern.

Rudern. Bei der vierten Youth & Masters Regatta am 19. Mai in Bled/Veldes (SLO) konnten Kärntnens Ruderer beachtliche Erfolge erzielen. Im Masters-Skiff (Einer) kam Willy Koska mit einem Vorsprung von neun Sekunden ins Ziel. Im Doppelzweier konnte die Renngemeinschaft Christoph Neugebauer (RV Albatros) und Hans Pleschiutschnig (VST Völkermarkt) einen Klassensieg errudern. Bei den Schülern bis 12 Jahre erruderte Vinzenz Zwick den zweiten Platz und in der Klasse der 13-Jährigen erreichte Nikolas Zwanziger den dritten Platz und sein Bruder Cijan Zwanziger den vierten Platz. Mairitsch Maximilian kam als Fünfter ins Ziel.

Beachvolleyball. Der Kärntner Simon Frühbauer hat mit seinem Partner Jörg Wutzl nach dem Gewinn der World-Tour-Goldmedaille die nächste kleine Sensation geliefert. Zum ersten Mal gemeinsam bei einem 4-Star-Turnier am Start, schafften sie in Brasilien auf Anhieb die Quali und somit den Aufstieg aus der Gruppe. Nach Siegen gegen die USA und Belgien sowie knappen Niederlagen gegen die amtierenden Weltmeister aus Brasilien und Mexiko, landeten sie auf Platz 17. Friedl/Trummer und Huber/Baldauf scheiterten beim 1-Star in der Türkei in der letzten Quali-Runde. Das Duo Friedl/Trummer rutschte als Lucky Loser in den Hauptbewerb, verlor aber beide Gruppenspiele knapp und schied als 13. aus.

Reiten. Perfekter Auftakt für Kärntens Springreiter beim internationalen Nachwuchs-Springturnier in Lamprechtshausen: Jannik Domaingo (URV Klagenfurt) lag bis zur letzten Starterin mit By the Way in der Young Rider Small-Tour über 125 cm in Führung, musste sich dann aber um elf Hundertstel Belgien geschlagen geben. Katharina Karpf wurde in der Children Small-Tour mit Valentina über 115 cm ausgezeichnete Zwölfte.

Termine Sonntag

Kajak: Österreichischer KSJ-Cup und ASKÖ Bundesmeisterschaften, Regatta (Wildwasserarena Mölltal, 16)

Rad: Tour de Kärnten, Ironmanrunde (Ossiach, 9)

Reiten: Dressurturnier (Himmelberg/Winklern, Hoferbauer, 7.30)

Segeln: Peter Kretschmann Memorial, Klassen Surprise und Sunbeam 22.1 (Velden)

Tennis: Int. Pfingstturnier (Warmbad Villach, 9). - 12. Feldkirchner ITN Pfingstturnier (9). - Alpe Adria Seniorenturnier (Klagenfurt, Union-Plätze, 9)