KANU

Bei der Weltmeisterschaft der Wildwasser-Regatta (Langstrecke) in der Schweiz landete der Kärntner Gerhard Schmid auf Rang acht, Youngster Valentina Dreier zeigte mit Platz 15 ihr großes Potenzial. Das Duo Manuel Filzwieser/Peter Draxl klassierte sich im Canadier-Zweier auf Rang neun.



HANDBALL

Ferlachs U13 hat bei den österreichischen Meisterschaften Heimvorteil. Das Team von Coach Dino Poje will den Vorjahres-Vizemeistertitel in der eigenen Halle verteidigen. Am Samstag treffen die Kärntner auf Innsbruck (11), Stockerau (15) und Bärnbach (20). Überkreuzrunde und Finale finden Sonntag statt.



STOCKSPORT

Zwei Runden sind im Grunddurchgang der Staatsliga noch zu spielen. Rottendorf trifft am Samstag (17, Mehrzweckhaus St. Urban) auf den steirischen Klub ESV Wang. Gewinnen Andreas Spendier und Co., stehen sie vorzeitig als Sieger der Gruppe A fest und hätten im Viertelfinale Heimvorteil.



LEICHTATHLETIK

Die „Golden Roof Challenge“ steht am Samstag vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck auf dem Programm. Bei dem Weit- und Stabhochsprungbewerb ist mitten in der Weltklasse auch Kärntens Sprungaushängeschild Julian Kellerer mit dabei. Der LAC-Klagenfurt-Athlet empfahl sich mit einem Sprung auf 7,44 Meter und österreichischer Jahresbestleistung für diesen hochkarätigen Wettkampf.

SPORTTERMINE SAMSTAG

American Football: Div. 1: Carinthian Lions Klagenfurt - Styrian Bears (ASV-Platz, 17)

Ballhockey: Ktn. Liga: Carinthian Team Zehenthof - ASKÖ Villach (Treffen, 17.30)

Billard: Österr. Mannschaftscup (Wolfsberg, Chicago Billards, 10)

Darts: Wörthersee Open (Krumpendorf, Festsaal, 10)

Golf: Austrian Amateur Open (GC Wolfsberg)

Handball: Österr. Meisterschaft der männl. Jugend U13 (Ferlach, 9)

Klettern: Kärntner Landesmeisterschaft Lead (Wolfsberg, Kletterzentrum, 10.30)

Reiten: Dressurcup, Ländliche Meisterschaft (St. Veit/Glan, Baiersdorf, Pferdehof Besold, 7.30)

Segeln: Int. Open Austrian Championship 2.4mR 2018 (Velden)

Stocksport: Staatsliga: EV Rottendorf/Seiwald - Union Wang/NÖ (St. Urban, 17). - Herren- und Damenturnier EC Seeboden (7). - Turnier EV Ebental (Klagenfurt, 7)

Tennis: Kärntner Mannschaftsmeisterschaft, Herren-Landesliga: Union Klagenfurt - SCO Bodensdorf, TU Lienz - Warmbad Villach, Fresach - Millstättersee, VAS - KLC (alle 10). - Damen-Landesliga: Klagenfurter TV - SCA St. Veit, Strassburg - Gurk, TC Lienz - Kraig (alle 15)

Turnen: Österr. Jugendmeisterschaft und EM-Qualifikation Kunstturner (Klagenfurt, SH Waidmannsdorf, 9)

SONNTAG

Ballhockey: Kärntner Liga: HSC Eagles - ASKÖ Villach Zwa (Poggersdorf, 18)

Beachvolleyball: ABV Tour Juniors männlich (Klagenfurt, Sportpark, 10)

Darts: Wörthersee Open (Krumpendorf, Festsaal, 10)

Golf: Seltenheimer Masters (GC Klagenfurt-Seltenheim). - TwoWings Golf Cup (GC Drautal/Berg). - 2. Champions Cup (GC Nassfeld)

Handball: Österr. Meisterschaft der männl. Jugend U13 (Ferlach, 9)

Klettern: Schokocup (Brückl, 11)

Laufsport: 6. KLC Tscheppaschlucht-Trial zum Kärntner Berglaufcup (Ferlach, 10)

Rad: 2. Bewerb zum Auto Eisner Zeitfahrcup (Frantschach/St. Gertraud, 9.30)

Reiten: Dressurcup, Ländliche Meisterschaft (St. Veit/Glan, Baiersdorf, Pferdehof Besold, 7.30)

Segeln: Int. Open Austrian Championship 2.4mR 2018 (Velden)

Turnen: Österr. Jugendmeisterschaft und EM-Qualifikation Kunstturner (Klagenfurt, SH Waidmannsdorf, 9).