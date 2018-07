Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Volleyball

Beim österreichischen Meister Aich/Dob ist die Erleichterung groß, dass sich Teamspieler Thomas Tröthann für die Kärntner entschieden hat. „Thomas hatte einige Angebote aus dem Ausland“, erzählt Sportdirektor Martin Micheu, der eine weitere Neuverpflichtung bekannt gab. Aus Polen kommt das 21-jährige und 203 cm große Toptalent Kacper Stelmach.

Ironman Austria

Die 21. Auflage des Ironman Austria am 7. Juli 2019 war binnen eines Tages ausverkauft. Es dauerte keine 24 Stunden, ehe die Veranstalter die Anmeldung schließen mussten. Mit über 3000 Teilnehmern war das Limit erreicht. Nach vier Tagen im Jahr 2016 und 48 Stunden im Jahr 2017 war Kärnten 2019 der am schnellsten ausverkaufte Ironman weltweit.

Fußball

Vor dieser Austria muss sich die 2. Bundesliga fürchten. Die Violetten feierten den dritten Kantersieg binnen fünf Tagen – auf das 6:1 gegen Fuzinar am Freitag und das 7:0 in St. Jakob am Sonntag folgte gestern das 9:0 beim SAK. Bezeichnend für den Spirit in der Mannschaft. Sandro Zakany jubelte über das zwischenzeitliche 2:0 wie über einen entscheidenden Treffer in der Meisterschaft. Im Tor der Violetten stand Testpilot Christoph Nicht.

Der SAK verzeichnet einige Abgänge: Christian Dlopst wechselt nach Nötsch. Ebenso weg: Enis Durkovic und Davor Tadijanovic.

Spittal verliert Leistungsträger Dejan Kecanovic, er wechselt nach Völkermarkt, Daniel Arneitz geht zu Ligakonkurrenten St. Jakob, Fabian Raab nach Nötsch. Thomas Zraunig und Timo Altersberger haben in Lendorf unterschrieben. Neu bei den Oberkärntnern sind Michael Oberwinkler (Gmünd), Raphael Glanznig, Rashidi Udikaluka (beide AKA WAC) sowie Wien-Rückkehrer Denin Matoruga (Gerstlhof) und Dino Matoruga (VSV).

Köttmannsdorf verpflichtete neben Toni Krijan (KAC) auch Fabian Krenn aus Poggersdorf und Christian Haslauer aus Glanegg. Den Verein verlassen haben Markus Glänzer (KAC), Christian Sablatnig (Spielertrainer in Globasnitz), Nico Hrstic (ASK), Manuel Vaschauner (Oberglan), Nico Holzer (ASV), Nico und Marco Spendier (Ludmannsdorf) sowie Günther Zussner.

Internationale Testspiele, Mittwoch: Spartak Moskau – FC Slovacko (Landskron, 17.30). Donnerstag: Schachtar Donezk – Besiktas Istanbul (17, Lavanttal-Arena).

Freitag: Vitesse Arnheim – Tula (18, Villach-Lind), WAC – Inter Zapresic (17), WAC – Lok Moskau (20, jeweils Lavanttal-Arena).

Kärntner Testspiele, Mittwoch: Maria Rojach – Eitweg (18.30), Ferlach – KAC (18.30), Guttaring – Kraig (18.30), Metnitztal – St. Veit (18.30), Seeboden - Rothenthurn (19), Irschen - Lienz (19), Klopein – Eisenkappel (19), Lurnfeld – Greifenburg (19), Lind 1b – Baldramsdorf (19.30).