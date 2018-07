Facebook

Reiten: Springreiter Dieter Köfler hat sich den Gesamtsieg im Casino Grand Prix mit voller Punktzahl geholt. Der Kärntner gewann mit Askaban auch am Sonntag auf der vierten und letzten Station in Farrach-Zeltweg. Der zweite Tagesrang ging an Alfred Greimel mit Collado, Dritter wurde Benjamin Saurugg mit Brasilia. Es ist Köflers dritter Gesamtsieg nach 2014 und 2016.

Ergebnisse 31. Casino Grand Prix, 4. Bewerb am Sonntag in

Farrach-Zeltweg, Standardspringen über 1,50 m: 1. Dieter Köfler (K)

Askaban 0 Fehlerpunkte/35,79 Sek. im Stechen - 2. Alfred Greimel

(St) Collado 0/35,84 - 3. Benjamin Saurugg (ST) Brasilia 0/38,81.

Endstand nach 4 Etappen: 1. und Gesamtsieger Köfler 400 Punkte -

2. Catrin Glötzer-Thaler (T) 255 - 3. Greimel 180

Berglauf: Bei der Premiere des ersten Weltcup-Rennens im Rahmen des Großglockner Berglaufs, setzten sich Vorjahressieger Geoffrey Ndungu bei den Herren und die österreichische Spitzenläuferin Andrea Mayr bei den Damen durch. 1.200 Athleten aus über 25 Nationen bezwangen die knapp 1.700 Höhenmeter bei optimalen Wetterbedingungen. Das gute Wetter sorgte dafür, dass im Zielbereich tausende Zuseher die Sportler auf den letzten Metern durchs Ziel trugen. Der Zweikampf Ndungu gegen den Skibersteiger Anton Palzer aus Deutschland hatte es in sich. Nur 29 Sekunden trennten die beiden im Ziel. Bester Kärntner wurde Manuel Seibald, der Rang neun erreichte. Bei den Damen gewann die Oberösterreicherin Andrea Mayr mit sieben Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Purity Kajuju aus Kenia.

Triathlon: Beatrice Weiß aus Ferlach gewann den österreichischen Meistertitel über die Olympische Distanz in Wallsee/Donau in Niederösterreich. Die Pewag-Racing-Team-Athletin gewann vor Simone Fürnkranz und Victoria Schenk.

Rudern: Magdalena Lobnig hat zum Abschluss der Weltcup-Saison der Ruderer auf dem Rotsee in Luzern Platz fünf im Einer eingefahren und damit erstmals seit 2016 das Podest verpasst. Die 27-Jährige sicherte sich damit hinter der Schweizerin Jeannine Gmelin, die am Sonntag im dritten Rennen den dritten Sieg feierte, den zweiten Platz im Gesamtweltcup. Der Vierer ohne mit Florian Walk, Maximilian Kohlmayr, Rudolph Querfeld und Gabriel Hohensasser erreichte am Sonntag im B-Finale den fünften Rang und beendete die Regatta damit gesamt auf dem elften Platz.