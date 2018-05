Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Kickboxen. Bei den Staatsmeisterschaften in Schielleiten waren Kärntens Athleten eine Klasse für sich. Selina Kattnig (-60 kg) und Raphael Wassertheurer (-84 kg) holten Gold. Michael Gollob (-79 kg) krönte sich sogar zum zweifachen Staatsmeister.



Volleyball. Der SK Aich/Dob schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Am Wochenende sicherte sich die U13-Auswahl beim Meisterschaftsturnier in Wien die Bronzemedaille, das vierte Edelmetall nach Gold in der Mevza, in der Liga und in der U12-ÖM.

Klettern. Bei der Kletter-EM in Tirol landete der Kärntner Nicolai Uznik (Bild) bei den Lead-Junioren auf Rang 14 sowie bei den Speed-Junioren auf Platz 19. Der zweite heimische Athlet im Bunde, Maximilian Lenz, klassierte sich in der Klasse Lead-U16 Burschen auf Rang 30.

Handball. Mit einem Favoritensieg von Hypo Niederösterreich endete die österreichische Handballmeisterschaft der weiblichen U14, die in Ferlach ausgetragen wurde. Im Finale unterlag Titelverteidiger WAT Atzgersdorf den Südstädterinnen klar, Platz drei erreichte WAT Fünfhaus, die Spielerinnen der HSG Bärnbach/Köflach rutschten mit einem 17:18 knapp aus den Medaillenrängen. Die Mädchen des SC Ferlach erwiesen sich als gute Gastgeberinnen und belegten sieglos hinter Korneuburg den sechsten und letzten Platz.

Rollhockey. Um das Saisonziel, den dritten Platz in der österreichischen Meisterschaft, zu erreichen, hat der RHC Villach einen guten Start hingelegt. Beim Heimspieldoppel gegen die beiden Mannschaften des RHC Dornbirn gab es wie erwartet einen Sieg gegen die zweite und eine Niederlage gegen die erste Mannschaft. Die Villacher fegten am ersten Tag mit 13:6 über Dornbirn II hinweg, Matchwinner war David Huber, der sechs Mal einnetzte. Zudem steuerten Routinier Manuel Parfant und Neuzugang Martin Schmahl jeweils einen Hattrick bei. Zum zwischenzeitlichen 3:3 traf Youngster Mario Pertram. Topscorer Huber traf auch am Folgetag zwei Mal, allerdings setzte es gegen Dornbirns Einser-Garde eine klare 3:9-Klatsche. Den dritten Treffer erzielte Hubers kongenialer Partner Parfant. Das letzte Heimspiel steigt kommenden Samstag gegen Wolfurt.

Leichtathletik. Bei den Landesmeisterschaften in Wolfsberg sprang Julian Kellerer erstmals nach einer Knie-OP mit 7,44 Meter österreichische Jahresbestleistung. Federico Kucher (beide LAC Klagenfurt) glänzte mit 7,28 Meter und Rang zwei. Für einen Höhepunkt sorgte Veronika Watzek (KLC), die den Diskus auf 51,54 Meter schleuderte. Mit sieben Titeln war Georg Frank (LAC Klagenfurt) der erfolgreichste Teilnehmer dieser Meisterschaft. In den Klassen U20/U23 sprintetet über 400 Meter Finn-Yannik Ebner (LC-Villach) starke 51,21 Sekunden, Morgan Schusser zeigte nach seinem EM-Limit über 800 m nochmals mit 1:57,79 Minuten eine ausgezeichnete Zeit, Lea Bostjancic (LAC Klagenfurt) schleuderte den Diskus auf 38,10 Meter und Laura Zechner (TLC-Askö-Feldkirchen) trumpfte mit 25,87 Sekunden über 200 m auf. Herausragend bei den U18 war Florian Herbst (LAC Klagenfurt) über 400 m.

Basketball. Nach Ablauf der Saison wurden nun die Awards für die besten Zweitligaspieler vergeben. MVP wurde Ex-Raider Marko Kolaric, der die Timberwolves zum Titel führte. Ins Team der Saison schaffte es mit Raiders-Crack Simon Finzgar ein „Kärntner“. Zudem wurde Raiders-Spielmacher Tim Huber in die Top 5 der heimischen Spieler gewählt.



Triathlon. Bei den österreichischen Meisterschaften im Crosstriathlon räumten die Kärntner Nachwuchsathleten in Innsbruck ordentlich ab. Katharina Nowak schnappte sich ganz souverän die Goldmedaille. Silber ging an Lorenz Stocker, Gina Bin sowie der Mannschaft (Nowak, Stocker, Bin). Bronze holte sich noch Dario Bin (alle HSV-Triathlon).

IN ALLER KÜRZE

Leichtathletik. Die Kärntner Meister im Überblick: Allgemeine Klasse: 100m Kellerer (LAC-Klagenfurt) 11,14s, 200m Knafl (LC-Villach) 24,11s, 4x100m LAC-Klagenfurt 43,88s, 400m Knafl 54,49s, 110 Meter Hürden Frank (LAC-Klagenfurt) 16,08s, Diskus Frank 33,98m, Hammer Frank 27,90m, Kugel Frank 11,69m, Speer Frank 43,41m, Stabhoch Frank (LAC-Klagenfurt) 3,70m, Hochsprung Gasper (LAC-Klagenfurt) 1,76m, Weit Kellerer 7,44m (ÖJBL), 100m Zechner (TLC-Askö-Feldkirchen) 12,56s, 400m Wohlfahrt (LAC-Klagenfurt) 58,70s, 1500m Zwerger (LC-Villach) 5:29,16min, 4x100 Meter KLC 54,67s, 400m Hürden Kulnik (KLC) 68,45s, Diskus Watzek (KLC) 51,54m, Hammer Puhr (KLC) 24,94m, Kugel Vormaier (LAC-Wolfsberg) 8,42m, Dreisprung Kitz (LAC-Klagenfurt) 11,48m, Hoch Kitz (LAC-Klagenfurt) 1,45m, Stabhoch Golger (LAC-Klagenfurt) 2,00m, Weit Kulnik (KLC) Weit 4,87m. U23: 100m Karlin (KLC) 11,52s, 200m Karlin 23,56s, 400m Kaiser (KLC) 52,46s, 800m Kaiser 2:01,33s, 1500m Knafl (KLC) 5:03,47min, 4x100m VST-Laas 48,42s, Diskus Gesierich (LAC-Klagenfurt) 40,76m, Kugel Gesierich 12,00m, 100m Hürden Stanta (KLC) 16,18s, 4x100m VST-Laas 48,42s, Dreisprung Stanta 11,41m, Hoch Stanta 1,59m, Weit Stanta 5,09m. U20: 100m Kaiser 11,84s, 200m Ebner (LC-Villach) 23,70s, 400m Ebner 51,21s, 800m Schusser (LAC-Klagenfurt) 1:57,79min, 1500m Pinter (LC-Villach) 4:46,24min, 400m Hürden Karlin 55,81s, Diskus Glaboniat (KLC) 37,87m, Hammer Kaiser 27,18m, Kugel Glaboniat 12,28m, Speer Kaiser 50,03m, Dreisprung Regensburger (SU-Tanzenberg) 12,21m, Hoch Regensburger 1,67m, Weit Regensburger 6,11m, 100m Mack (LAC-Klagenfurt) 13,38s, 100m Hürden Mack 17,52s, 200m Zechner (TLC-Askö-Feldkirchen) 25,87s, 800m Perhinig (SV-Thörl-Maglern) 2:41,81min, 1500m Perhinig (SV-Thörl-Maglern) 5:21,89min, 4x100m LC-Villach 54,79s, Diskus Bostjancic (LAC-Klagenfurt) 38,10m, Hammer Bostjancic 20,34m, Kugel Bostjancic 10,02m, Speer Mack 38,01m. U18: 100m Oberdorfer (KLC) 11,68s, 200m Herbst (LAC-Klagenfurt) 23,76s, 400m Herbst 50,81s (ÖJBL), 800m Herbst 2:03,68min, 1500m Fister (DSG-Maria-Elend) 4:29,74min, 3000m Fister 9:28,24min, 400m Hürden Herbst 58,20s, 4x100m KLC 48,82s, Weit Oberdorfer (KLC) 5,62m, 100m Riegler (LAC-Wolfsberg) 12,81s, 200m Pum (VST-Laas) 26,91s, 400m Riegler 58,75s, 800m Rysanek (VST-Laas) 3:00,93min, 100m Hürden Riegler 14,96s, 400m Hürden Anna Koch (SV-Thörl-Maglern) 68,82s, 1500m Selina Elbischger (LAC-Klagenfurt) 5:13,56min, 3000m Elbischger 11:11,99min, 4x100m VST-Laas 53,48s, Diskus Bodner (KLC) 33,45m, Kugel Bodner 12,30m, Speer Riegler 38,81m, Hoch Koch 1,25m, Weit Pum 5,17m. U16: 100m Pacher (VST-Laas-Völkermarkt) 11,69s, 300m Isak (KLC) 41,23s, 3000m Mayer (LC-Villach) 9:47,01minTOOP2., 4x100m VST-Laas 52,47s, 100m Hürden Pacher (VST-Laas) 15,10s, 300m Hürden Fellinger (KLC) 55,51s, Diskus Gasper (LAC-Klagenfurt) 26,00m, Kugel Pacher 13,23m, Speer Isak 40,79m, Hoch Vavpic (SU-Tanzenberg) 1,61m, Weit Pacher 5,98m, 100m Pewal (LC-Villach) 13,20s, 4x100m SU-Tanzenberg 53,39s, 300m Pewal 43,67s, 1000m Golger (LAC-Klagenfurt) 3:22,42min, 80m Hürden Slama (KLC) 13,47s, 300m Hürden Slama 48,45s, Diskus Rukavina (SU-Tanzenberg) 23,10m, Kugel Ladinig (VST-Laas) 10,35m, Rukavina (SU-Tanzenberg) 31,35m, Hoch Elisabeth Bluch (LAC-Klagenfurt) 1,40m, Weit Bluch 4,68m.

Laufsport. Wolfgang Eisl und Marlies Penker waren die Tagesschnellsten beim 19. Internationalen Tolzer Berglauf über 12 km.

Stocksport. Der EK Feldkirchen holte sich mit einem souveränen 8:2-Erfolg gegen USC Abersee (S) das Heimrecht für das Viertelfinale. Schurian, Fillafer, Weiss, Trummer und Messner müssen im abschließenden Gruppen-Auswärtsspiel gegen Breitenbach nicht mehr Punkten und könnten sich im Viertelfinale mit einem Sieg gegen den Zweiten der Gruppe D das begehrte Staatsliga-Ticket holen.