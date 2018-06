Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

SAMSTAG

Aquathlon: IronKids (Klagenfurt, Strandbad, 14)

Beachhandball: Trophy-Turnier (St. Kanzian, Strandbad Süd, 8)

Beachvolleyball: Kärntner Meisterschaften U18 männlich (Klagenfurt, Sportpark, 9)

Berglauf: 13. Koschuta-Berglauf zum Kärntner Berglaufcup (Zell Pfarre, 10)

Golf: Kärntner Jugend- und Schülermeisterschaften (GC Klopeinersee)

Laufsport: Iron Girl Run (Klagenfurt, Ostbucht, 11). - Hochpustertal Run 2018 zwischen Innichen und Sillian (Innichen, 17; Kids & Junior Run, Sillian, 15)

Motorsport: Kärntner Slalomcup (St. Stefan/Lav., Driving Park, 8.30)

Rad: Enduro MTB World Serie (Petzen,10)

Reiten: Ländliche Meisterschaft zum Kärntner Dressurcup (Viktring, Pferdehof Tiffany, 7.30)

Rollstuhltennis: Carinthian Open 2018 (Warmbad Villach, 9)

Schisprung: Pepo Schluga Gedenkspringen (Klagenfurt, Sattnitzschanzen, 15.30)

Schwimmen: Kärntner Meisterschaften (Wolfsberg, 9.30)

Segeln: Ladies Cup (Krumpendorf, 13). - Graf Lodron Preis (Bodensdorf, 13)

Stocksport: Herren-Staatsliga, Viertelfinale: EV Rottendorf/Seiwald - Jimmy Wien (St. Urban, 17). - 2. Herren Bundesliga Ost (Anlage Klagenfurt, 13). - Turnier WSG Kestag Ferlach (7). - Turnier ER Kühnsdorf (7.30). - Turnier PSV Villach (Nocksporthalle Radenthein, 7)

Streetball: Turnier „Kings of the Lake“ (Seeboden, 12)

Tennis: Kärntner Liga, Herren: Finale: Warmbad Villach - Union Klagenfurt (10). - Spiel um Platz drei: Millstättersee - Fresach (10); Unteres Play off: Bad Eisenkappel - TU Lienz, VAS - SCO Bodensdorf, KLC - St. Salvator (alle 10). - Damen, Finale: TC Lienz - Millstättersee (15); Unteres Play off: Gurk - Klagenfurter TV, Kraig - KLC II (beide 15). - Senioren-Bundesliga; Finale HBL55: Warmbad - Grazer TC (11)

Triathlon: Cross Triathlon Weissensee (Techendorf, 14.14)

SONNTAG

Triathlon: Ironman Austria 2018 (Klagenfurt, Strandbad, 6.40)

Fußball: Testspiel: MSK Zilina/SVK - Tianjin Quanjian/CHN (Möllbrücke, 17)

Ballhockey: Kärntner Liga, Platzierungsrunde: Eagles - VAS (Poggersdorf, 18)

Beachvolleyball: Kärntner Meisterschaften U16 und U20 männlich (Klagenfurt, Sportpark, 9)

Berglauf: Hochpustertal Run, STO Berglauf Sprint (Sillian, 9)

Klettern: Kidzcup (Kletterhalle Villach,10)

Rad: Enduro MTB World Serie (Petzen,10)

Ranggeln: Alpenländerkönig Meisterschaften (Virgen, Sportplatz, 13)

Reiten: Ländliche Meisterschaft zum Kärntner Dressurcup (Viktring, Pferdehof Tiffany, 7.30)

Rollstuhltennis: Carinthian Open 2018 (Warmbad Villach, 9)

Schisprung: Kärntnermilch-Landescup (Klagenfurt, Sattnitzschanzen, 10)

Schwimmen: Kärntner Meisterschaften (Wolfsberg, 9.30)

Segeln: Graf Lodron Preis (Bodensdorf)

Stocksport: 2. Herren Bundesliga Ost (Anlage Klagenfurt, 9). - ASKÖ-Landesmeisterschaft Oberliga (Wolfsberg, 7.30)

Tennis: Senioren-Bundesliga; Finale DBL35: TC Lienz - Henndorf (11)