Damen verlieren letztes Spiel

Im letzten Spiel des oberen Play-off in der Damen-Bundesliga gab es für SC kelag Kärnten-Ferlach nichts zu holen. Bei Hypo NÖ II setzte es eine 24:31 (15:15)-Niederlage. Bis zum 20:20 konnten Anna-Maria Kavalar & Co. mit den Favoritinnen mithalten. Danach mussten die Gäste die Überlegenheit der Niederösterreicherinnen anerkennen. Damit beendeten die Ferlacherinnen die Meisterschaft als Dritte.



LEICHTATHLETIK

LAC Klagenfurt belegte bei den österreichischen Meisterschaften für Vereine in Amstetten (NÖ) mit 100 Punkten bei den Damen Rang fünf. 11. KLC 48. Herren: 8. LAC Klagenfurt 75,5; 12. KLC 55. Kärntner Klassensiege bei den Titelkämpfen: Weitspringen: Federico Kucher (LAC Klagenfurt) 7,14 m. Diskuswerfen: Stefanie Waldkircher (LAC Klagenfurt) 42,72 m. 100 m Hürden: Christina Jellen (LAC Klagenfurt) 14,76. Österreichische Jahresbestleistungen: U18: 1000 m: Morgan Schusser (LAC Klagenfurt) 2:32,09 Minuten. U20: Diskuswerfen: Lea Bostjancic (LAC Klagenfurt) 40,92 m. Langstaffeln: U16: 3. KLC (Thomas Gerdenitsch, Kevin Oduware, Daniel Knafl) 9:10,86 Minuten.

Kirschblütenlauf zugunsten „Kärntner in Not“ und der Kinderkrebshilfe in Krumpendorf, Kärntner Klassensieger: 8 km: Michael Jauk (Velden), Jürgen Lipusch (Schwimm Aktiv Club), Fabian Graber (Sportunion Rosenbach), Marlies Penker (MTB Möllbrücke), Felix Moser (WSG Volksbank Radenthein), Sigrid Sabbaddini-Tengg (Askö Villach), Ulrike Striednig (LAC Klagenfurt), Soli Mesotitsch (Union Rosenbach), Marina Staab (FH Kärnten Sport), Norbert Ehrensteiner (KLC), Gerda Boschi (HSV Triathlon Kärnten), Walter Pöschl (Krumpendorf), Dietmar-Viktor Kristan (HSVK Marathon). 4 km: Fabio Fistel (DSG Maria Elend), Andreas Martin (GG Köttmannsdorf), Uwe Rascher (HSV Triathlon Kärnten), Arno Andrejcic (KLC Running Team), Michael Schneider (Kärnten Sport), Barbara Bischof (kelagengineer4.at), Stefanie Neuner, Maximilian Binter (beide WFV Finkenstein), Georg Wlk (KLC), Elisabeth Starz (LC Vitus), Nadine Schüttenkopf (Althofen), Reinhild Kaiser-Isak (Klagenfurt), Verena Albel (GG Steindorf), Hans-Jürgen Koppitsch (Klagenfurt). Schüler: Marien Staudacher (Union LFL Köstenberg), Anna Ulbing-Gröblacher (Köstenberg), Stefanie Neuner (WFV Finkenstein), Semjon Jauk (LFL Köstenberg), Tobias Steindorfer (LC Villach), Florian Uran (Sport am Wörthersee). Kinder: Sarina Supanz (Sportunion Rosenbach), Julia Mischkounig (Bike Team Köttmannsdorf), Constantin Zuschlag (Feldkirchen), Demir Barucic (Austria Klagenfurt), Simon Kaltenbacher (Krumpendorf), Selina Valentan (Rosenbach).

KANU

Nadine Weratschnig (Kajakverein Klagenfurt) gewann beim Wildwasserslalom in Tacen bei Laibach den Canadier-Einer. Kajak-Einer, Damen: 2. Lisa Leitner (KC Glanegg). Kajak-Einer, Herren: 3. Felix Oschmautz (Kajakverein Klagenfurt).

REITEN

Springturnier in Lamprechtshausen (S), Kärntner Podestplätze: Standardspringen (140 cm): 1. Gerfried Puck (Eclips); 2. Dieter Köfler (Farah Dibah). Standardspringen (130 cm): 1. Katharina Schüttelkopf (Hitchcock).

Platz drei beim Comeback erreicht

Mit einem klaren Erfolg sicherte sich TTC CarinthiaWinds Villach beim Comeback in der Tischtennis-Damen-Bundesliga Platz drei. Amelie Solja, Kiara Segula und Anna Fenyvesi schossen Linz AG Froschberg II 4:1 ab. Solja brachte Villach erwartungsgemäß gegen Aurelie Maienburg, die nach wenigen Ballwechseln aufgrund einer langwierigen Schulterverletzung w. o. geben musste, mit 1:0 in Führung. Kiara Segula verlor zwar das anschließende Duell mit Sophia Kellermann knapp mit 2:3, doch durch die Ausfälle aufseiten von Linz führte man kampflos mit 3:1. Solja spielte schließlich gegen Kellermann all ihre Routine aus und brachte den Sieg mit 3:1 klar ins Trockene.



TENNIS

Panaceo-ITF-Junior-Cup auf den VAS-Plätzen in Villach, Finali: Damen: Kamilla Bartone (LAT) – Alexandra Silna (CZE) 6:1, 6:2. Herren: Toby Alex Kodat (USA) – Anton Matusevic (GBR) 6:3, 7:5.

REITEN

Springturnier in Lamprechtshausen (Salzburg), Kärntner Podestplätze: Qualifikation Casino Grand Prix (145 cm): 1. Gerfried Puck (Bionda). Jungpferdespringprüfung (120 cm): 3. Dieter Köfler (Sinaway). Standardspringprüfung (140 cm): 2. Gerfried Puck (Eclips). 2. Qualifikation Helden-Nachwuchscup (120 cm): 3. Laura Häusler (Cantorino).

STOCKSPORT

ER Lerche/GH Kuttnig (LLZ Klagenfurt/Wörthersee): Gr. A: 1. ESV Großfeistritz (St.) 25, 2. EV Ebenthal 22 Bernhard Stocker, Mario Pichler, Karl Grafenauer jun., Peter Kilzer), 3. EV Edelweiss Klagenfurt 21/2,3, 4. VST Völkermarkt 21/1,8, 5. STSV Wabelsdorf 19, Gr. B: 1. ER St. Peter Honeywell/BaLu (Wolfgang Liegl, Stefan Plieschnegger, Michael Regenfelder jun., Kurt Gebenetter) 26, 2. SV Deutschfeistritz (St.) 25, 3. SG St. Stefan/Glantal Liebenfels 24, 4. VAS 23.

HSV Spittal: 1. WSG Raiffeisen Radenthein (Heinz Hassler, Christian Burger, Manfred Wagenländer, Günther Hernler) 16, 2. SV Obermillstatt/Ladler 14, 3. WSV BBU /Like Eis 12, 4. EV Waldsiedlung 11, 5. ER Raika Feffernitz/Lach 10.

DUATHLON

1. Austria SwimRun in Klosterneuburg, Kärntner Podestplätze: W30: 2. Sandra Seidl (HSV Triathlon). Teamwertung: 1. HSV Triathlon (Arthur Winter, Seidl).

TENNIS

2. Damen-Bundesliga: KLC - ATSV Steyr 5:2. Punkte: Karner, Kozar, Csenge, Pasterk, Kozar/Speiser.

Herren-Bundesliga: HBL45: Union Klagenfurt - Innsbrucker EV 2:5. Punke: Tagger, Bitmann/Weiss. - HBL55: Warmbad Villach - UTC Krems-Mitterau 6:1. Punkte: Hundstorfer, Maldoner, John, Fleischhacker, Helwig, John/Helwig. - HBL60: Annenheim - Klosterneuburg 6:1. Punkte: Dvorak, Sluga, Smoliner, Koren, Dvorak/Jost, Smoliner/Janz. - HBL65: Auhof - Annenheim 3:4. Punkte: Cowley, Thaler, Perchenig, Cowley/Erber. - HBL70: Annenheim - Neuhofen 6:1. Punkte: Thaler, Gärtler, Metzger, Filipp, Thaler/Metzger, Prelog/Gratzer.

Damen-Bundesliga: DBL35: Lienz - Post Graz 5:1. Punkte: Mulej, Thaler-Gollmitzer, Zimmermann, Mulej/Zimmermann, Thaler-Gollmitzer/Lukasser-Weitlaner. - DBL55: Pörtschach - LUV Graz 4:2. Punkte: Schüler, Singer, Schüler/Mostecky, Bruckner/Singer. KLC - UWK Graz 1:5. Punkt: Graf/Grünberger.

FUSSBALL

Ausgesprochene Sperren des STRAFA des KFV: Zwei Spiele: Sandro Seebacher (Gmünd), Salvatore Natale Miano (Obermillstatt). Zwei Spiele (ein Spiel davon bedingt auf sechs Monate): Denis Gavran (Fürnitz), Ziga Sitar (Sele/Zell), Mario Simon (St. Michael/Lav.), Alexander Reichmann (Ledenitzen). Ein Spiel: Stefan Klatzer (Bleiburg), Jürgen Glaboniat (Poggersdorf), Mario Nössler (St. Andrä).

FLOORBALL

Österreichische U17-Meisterschaft, Endstand: 1. VSV, 2. KAC, 3. Bandyts Klagenfurt, 4. Rum/Tirol.

STOCKSPORT

20. Sportunion Bundesmeisterschaften (LLZ Klagenfurt/Wörthersee): 1. ESV Wang (NÖ) 24, 2. ESV Passail (St.) 22/2,3, 3. ESV Prüfing (St.) 22/2,0, 4. SU Niederwaldkirchen OÖ) 21, 5. ÖTSU Atzbach (OÖ) 20, 6. ER St. Peter Honeywell/BaLu 16, 7. GSC Liebenfels 13/1,1.

Landesmeisterschaften (Mixed/Völkermarkt): 1. EV Rottendorf/Seiwald I (Bettina Rauscher, Anja Salbrechter, Maria Hollentin Steiner, Andi Spendier, Horst Stranig) 22, 2. EV Edelweiss Klagenfurt 18/2,2, 3. VAS 18/1,3, 4. GSC Liebenfels II 14, 5. ESV Seiwald Spittal I 12, Rottendorf hat sich für die Österreichischen Meisterschaften am 26. Mai (Bgl.) qualifiziert.