© Gepa, Traussnig

Floorball

Der VSV hat sich für die Heimniederlage in der IFL-Hinrunde in Wien revanchiert. Die Villacher drehten ein 0:2 in ein 4:2 und retteten am Ende ein knappes 5:4 über die Zeit. Mann des Spiels war Doppelpacker Christoph Haimburger. Damit liegt man nur mehr drei Punkte hinter den Top 4, die für das Play-off berechtigen. Der KAC wurde indes mit nur elf Feldspielern bei Komarom mit 0:15 regelrecht abgewatscht.