Floorball

Von den Kärntner Vertretern ist am Wochenende nur der VSV in der Herren-IFL im Einsatz. Die Villacher gastieren am Samstag bei Phoenix Fireball. Mit einem Auswärtssieg in Ungarn könnten die Blau-Weißen von Rang vier auf zwei vorrücken und die Hausherren damit verdrängen. Die Villacher Damen sind erst am 30. November wieder im Einsatz, da gastiert man in Rum. Auch der KAC hat in der IFL spielfrei, ist am 30. November in Komarom gefordert. An diesem Tag trifft der VSV auswärts auf Wien.

Volleyball

Bereits am Freitag wird die Männer-Bundesliga fortgesetzt. Die Wörthersee Löwen empfangen Union Waldviertel (Sportpark, 20), Aich/Dob muss nach Weiz (19).

Motocross

Der erst 16-jährige Leandro Makula (Magdalensberg) gewann den Junioren Motocross-Landesmeistertitel 2019. Gleich fünf von insgesamt sechs Rennen aus der Rennserie konnte Leandro Makula für sich entscheiden und sicherte sich damit den Jahresgesamtsieg. Bei den Staatsmeisterschaften belegte er den ausgezeichneten 5. Rang.

Tischtennis

Union-Landesmeisterschaft, Klassensieger: Patrick Keuschnig, Thomas Jessnig, Lukas Kerschbaumer, Keuschnig/Julian Primisser, Jakob Melcher, Oskar Holmes, Philipp Aschmann, Samuel Spitzer (alle DSG Velden), Peter Reissner (TTV Annabichl)

Stocksport

ASVÖ Meisterschaften (Sepp-Puschnig-Halle): Unterliga I: 1. ER Kühnsdorf I (Dieter Ruch, Herbert Höberl, Mario Rebasso, Ernst Majefsky) 11, 2. EV Rottendorf Seiwald Mix II 10/1,9, 3. WSG Kestag Ferlach II 10/1,3, diese drei Teams steigen in die Oberliga auf, Unterliga II (3 Aufsteiger in UL I): 1. SV Arriach II (Siegfried Krischnig, Franz Ortner, Peter Lauter, Andreas Rauter) 18, 2. SSV St. Margarethner Bullen 10/1,4, 3. EV Oberglan II 10/1,2.

Post SV Kärnten (Sepp- Puschnig-Halle): Gr. A: 1. WSG Raiffeisen Radenthein (Engelbert Pertl, Manfred Wagenländer, Günther Hernler, Heimo Steiner) 20, 2. EV Rottendorf/Seiwald I 18, 3. EV Edelweiss Klagenfurt 15, 4. EV Seigbichl 14, 5. EK Deurotherm Feldkirchen 13, Gr. B: 1. EV Rottendorf II (Kevin Kronewetter, Peter Stranig, Daniel Smounig, Maik Mehner) 18, 2. STSV Wabelsdorf 15, 3. ER St. Peter Honeywell/BaLu Sen. 12, 4. ER St. Ulrich/Lav. 11/1,07, 5. EV St. Ruprecht Wölfe IV 11/1,0.

Badminton

Senioren-Meisterschaften, Ergebnisse von Askö Kelag Kärnten: HE +45: 1. Peter Kreilitsch, 3.Armin Kreulitsch. HD: 1. Peter und Armin Kreulitsch. MX: 1. Armin Kreulitsch/Karin Steinberger. HE: 2. Markus Grutschnig, HD 2. Grutschnig/Moritz (Gleisdorf ), HD +60: 2. Trojan/Struger, HE +40: 3. Bernhard Kreuzer, HD: 3. Kreuzer/Märing, MX: 3. Kreuzer/Wu (Pressbaum).

Reiten

Zwei Siege gab es für Julia Hantke (RV Wörthersee) beim nationalen Springturnier im niederösterreichischen Magna Racino. Die Zehnjährige siegte in den Bewerben über 85 und 95 cm, holte sich zudem einen dritten Platz über 105 cm und 95 cm. Ebenfalls siegreich war Birgit Peitner (RV Equilibre) mit ihrem Gaspari über 120 cm. Für dieses Duo reichte es dann noch für einen dritten Rang über 120 cm. Weiters platziert: Hannah Eggerer, Sabine Hantke (beide RV Wörthersee), Leonie Kohlbach (RSC Jauntal), Michaela Klaus (RC Schloss Porcia) und Barbara Obmann (OG Urbani),

In Stadl-Paura (OÖ) gingen Bernadette Innerkofler und Alexander Esser (beide RC Panaceo) an den Start. Innerkofler kam im Sattel ihrer Frida Gold über 115 cm auf Platz zwei. Ebenfalls Rang zwei gab es für Esser mit Enrico über 130 cm.