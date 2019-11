Facebook

© Gepa, Traussnig

Basketball

Die Wörthersee Piraten verloren in der 2. Bundesliga ihr Heimspiel gegen Topteam Mattersburg nach lange offenem Kampf mit 62:70. Neuzugang Simon Finzgar war mit starken 15 Punkten, neun Rebounds und drei Assists der beste Pirat. Tags darauf verpasste KOS die Überraschung bei den Basket Flames und hängt im Tabellenkeller fest. Die Klagenfurter kämpften sich bei 67:67 in die Verlängerung, wo sie sich 70:78 geschlagen geben mussten. Stark: Lovro Fizuleto legte mit 17 Punkten und 11 Assist ein "Double-Double" aufs Parkett in Traiskirchen.