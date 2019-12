Facebook

© Gepa, Traussnig

Fußball

Austria Klagenfurt und Christoph Nicht haben ihren bis 2020 laufenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Tormann bleibt in der 2. Liga und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem GAK an. Der 25-Jährige war bei den Kärntnern im bisherigen Verlauf der Saison ohne Einsatz geblieben.