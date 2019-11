Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gepa, Traussnig

Tischtennis

Die Damen des TTC Villach konnte sich am Samstag in der Doppelrunde der Tischtennis-Bundesliga in Linz überaus erfolgreich in Szene setzten. Im oberen Play-off feierte die Villacher Auswahl sowohl gegen Buck als auch gegen Kirchbichl einen 6:0-Sieg. Damit hielt man den Anschluss an Froschberg. Die Punkte erzielten jeweils Solja (2), Kiritsa (2) und Liu (2). Im unteren Playoff feierten die Kärntner gegen Tulln ein 5:1 (Punkte: Segula 2, Fenyvesi 2, Feuerabend) und wahrten damit die Chancen auf einen Aufstieg in die obere Play-off.