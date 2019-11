Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gepa, Traussnig

Handball, Herren



Das 31:30 (15:12) zu Hause gegen Westwien fiel zwar knapp aus. Der Sieg des SC Kelag Ferlach in der spusu-Liga war aber hochverdient. Weil Florian Ploner (9 Tore) praktisch jede Chance verwertete. Und weil die Goalies Flo Strießnig (Foto, fünf Saves in den ersten zehn Minuten) und Neuzugang Ivan Budalic hielten, was zu halten war, darunter auch zwei Sieben-Meter.

Volleyball, Herren

Es war nicht der Tag der Kärntner Volleyball-Herren. Aich/Dob musste sich in der Mevza-Liga beim neuen Tabellenführer Kamnik recht rasch und klar 0:3 (-22, -17, -20) geschlagen geben.

Auch die Wörther-See-Löwen blieben ohne Punktegewinn. Die Klagenfurter verloren in der Volley League Men beim Tabellendritten Graz 0:3 (-14, -23, -25). Im dritten Set war kurz die Chance auf den Satzgewinn da, als Simon Baldauf und Co. ein 20:22 auf 24:23 drehten. Graz machte den Sack aber mit 27:25 zu.