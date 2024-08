Treibach und der WAC tauschten die Rollen von vergangener Woche. WAC konnte gegen Vöcklamarkt punkten und fuhr den ersten Dreier ein. Karamoko half aus und traf zum 1:0 für die Wolfsberger, die am Ende 2:0 siegten. Treibach blieb hingegen punktelos und verlor gegen Deutschlandsberg knapp mit 1:2 vor eigenem Publikum.

Der SV Sankt Jakob/Ros. entführte in einer hitzigen Partie drei Punkte aus der Thomas Morgenstern-Arena in Lendorf und gewann, trotz einem Mann weniger ab Minute 40, mit 3:2. Sechs gelbe Karten und eine Gelb/Rote standen am Ende am Spielbericht. Für Marco Koller konnte es bei seinem Comeback nicht besser laufen. Er erzielte den Siegtreffer für die Rosentaler.

In der Unterliga West gewann der SV Seeboden mit einem klaren 4:1 Sieg das Derby in Radenthein. Seebodens Torjäger Seid Zukic schnürte einen Doppelpack. Das nächste Derby lässt für die Seebodner nicht lange auf sich warten. Am Samstag kommt Gmünd in die Sportarena Seeboden.

.Zu kuriosen Ergebnissen kam es in den unteren Klassen. Die DSG Ledenitzen setzte ein Ausrufezeichen und gewann vor heimischer Kulisse mit 5:0 gegen den SV Bad Kleinkirchheim. Enis Musanovic ließ „Lede“ dreimnal jubeln und war mit seinem Hattrick der „Matchwinner“. In der 2. Klasse C drehte der ASKÖ Techelsberg nach anfänglicher 2:0-Führung der Heimmannschaft das Spiel gegen Oberes Metnitztal und gewann am Ende mit 8:3. In der selben Liga deklassierte der ASKÖ Wölfnitz die Kicker aus Himmelberg. Sie mussten die Heimreise mit einer 0:7-Niederlage antreten.

Für eine Überraschung sorgte der SV Afritz am Sonntag bei Titel-Anwärter Maria Gail. Die Gegendtaler nahmen drei Punkte mit nach Hause. Der Ex-Maria Gailer Fabian Rab schoss den SV Afritz mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg.

Lehrgeld zahlen mussten die Villacher Lady Hawks bei ihrem Großfeldliga-Debüt. Die noch unerfahrene Truppe kassierte zu Hause gegen stark aufspielende Kickerinnen aus Eitweg eine bittere 0:7 Packung.