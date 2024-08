Googelt man den Ort Wietersdorf in der Gemeinde Klein St. Paul, stolpert man früher oder später über die Einwohnerzahl. 26 Menschen wohnen laut offizieller Zählung in dem Örtchen im Bezirk St. Veit. Umso beeindruckender: Wietersdorf hat einen Sportverein, der vom Nachwuchs bis in den Erwachsenensport in mehreren Sektionen auftritt. Für Furore sorgen momentan die Fußballer der WSG Wietersdorf. Diese sind schon seit 32 Pflichtspielen ungeschlagen, stiegen in der Vorsaison als überlegener Meister in die 1. Klasse C auf und stehen auch im KFV-Cup nach Sensationssiegen über Kraig (Unterliga Ost) und St. Veit (Kärntner Liga) bereits in der dritten Runde.