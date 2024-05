„Wir haben leider zu viele Fehler gemacht, welche dem Gegner viele Chancen bereitet haben. Wir haben ganz einfach nicht das umgesetzt, was wir im Training geprobt haben, dennoch werden wir im Rückspiel noch einmal alles geben“, lautet das kurze Resümee von SCF-Trainerin Iva Kanjugovic nach der bitteren und klaren 19:28-Auftaktniederlage im Halbfinale gegen WAT Atzgersdorf. Die Wienerinnen nutzten erbarmungslos jeden der vielen technischen Fehler der Ferlacherinnen vor allem in der ersten Hälfte mit schnellen Gegenstößen und einfachen Toren. Und so konnten sie das Spiel von einem 5:6-Rückstand in Minute zwölf in eine vorentscheidende 15:9-Pausenführung umwandeln, die sie nach Seitenwechsel gegen im Angriff und in der Verteidigung überraschend schwache Ferlacherinnen fast mühelos noch auf 28:19 nach sechzig Minuten ausbauen konnten.