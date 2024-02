Verpatzter Saisonauftakt in Asien – ein Teufelskreis, der zum damaligen Zeitpunkt nicht aufzuhalten war. „Es hat mich genervt, da ich körperlich besser drauf war als je zuvor. Ich wollte gar nicht mehr, war so down und habe so viele Tränen vergossen“, verdeutlicht Eisschnellläuferin Vanessa Herzog. Dieser Tiefpunkt verlangte schließlich einen Aufarbeitungsprozess sowie ausführliche Gespräche inklusive Aufmunterungsversuche ihres Mannes Tom Herzog.