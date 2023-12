Die letzte Runde vor der Weihnachtspause in der Austrian Volley League. Zum Auftakt der Samstagrunde unterlagen die Wörthersee Löwen in Graz mit 0:3. Es war eine ziemlich klare Sache für die Steirer. Nach dem 25:20 und 25:17 war die Entscheidung praktisch gefallen. Das 25:14 im dritten Satz war schon fast eine Höchststrafe. Die UVC Graz revanchierte sich damit für die Cupniederlage gegen die Klagenfurter. Die damit als Tabellenachter, falls Amstetten am Sonntag gegen Weiz nicht gewinnt, ins neue Jahr.