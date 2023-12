Nach dem 3:1-Erfolg über Gastgeber Osijek am Dienstag musste sich der SK Aich/Dob am Mittwoch im zweiten Spiel der Sammelrunde in der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (Mevza) OK Kamnik mit 1:3 geschlagen geben. Der erste Satz ging klar verloren (16), Satz zwei gewannen die Jauntaler mit 25:23, vergaben im dritten leider einige Satzbälle, gaben den Satz mit 29:31 ab und verloren auch Satz vier. „Schade, einen Punkt hätten wir uns vielleicht verdient“, sagte Martin Micheu. Aber der Aufwärtstrend hält an, „das ist zweifelsohne eine positive Erkenntnis.“