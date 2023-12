Es gibt so Tage im Sport, an denen so ziemlich alles schiefläuft. So einen seltsamen Abend erlebten die ATSC Wildcats im Freitagspiel der Austrian Volley League gegen UVC Graz. Die Klagenfurterinnen unterlagen 0:3, vor eigenem Publikum. „Wir haben nach Ursachen gesucht, sind aber nicht richtig fündig geworden“, sagt ATSC-Obmann Joe Laibacher. „Wir haben im Service nicht genug Druck aufbauen können, war auch im Block zu nachlässig. So kamen die Grazerinnen immer besser ins Spiel.“ Für das Cup-Halbfinale am Sonntag in Graz (Livestream hier) wird man sich steigern müssen. „Das werden wir auch“, meint Laibacher, „denn nach drei Jahren nur im Achtelfinale, wollen wir die Chancen auf ein Cup-Finale nicht unbedingt auslassen.“