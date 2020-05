Facebook

Vinzenz Höck (links) ist steirischer Sportler des Jahres © GEPA pictures

Eigentlich hätten heute die Diskuswerfer für die Steirischen Sportler des Jahres im Rahmen einer großen Gala vergeben werden sollen. Doch die Coronakrise machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. So musste Sportlandesrat Christopher Drexler innovativ werden. Er absolvierte in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Gernot Uhlir, dem Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe, eine Österreich-Tour, um die Trophäen an die Gewinner zu übergeben. Der 18 Kilogramm schwere Diskuswerfer für die Sportlerin des Jahres wurde in Schönberg-Lachtal an Ski-Ass Nicole Schmidhofer übergeben. Der Sportler des Jahres, Turner und Heeressportler Vinzenz Höck, der eigentlich in Innsbruck lebt, wurde im Dienst in der Kaserne in Wien ausgezeichnet.

"Die steirischen Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer haben in den Jahren 2019/2020 wieder großartige Leistungen erbracht. Momentan können nicht nur keine Sportveranstaltungen stattfinden, auch die große steirische Sportlergala konnte leider nicht in gewohnter Form über die Bühne gehen. Wir wollen die Ehrung unserer herausragenden Sportlerinnen und Sportler aber keinesfalls einfach ausfallen lassen", sagt Drexler.

Behindertensportlerin des Jahres wurde Heike Koller (Tischtennis), Behindertensportler des Jahres Angelino Zeller (Paraclimbing). Bettina Platzer (Bowling) ist Special Olympics-Sportlerin des Jahres.

Die Preisträger Sportlerin des Jahres: Nicole Schmidhofer (Ski alpin)

Sportler des Jahres präsentiert von Energie Steiermark: Vinzenz Höck (Turnen) Mannschaft des Jahres: Kapfenberg Bulls (Basketball) Trainerin des Jahres präsentiert von Holding Graz: Hannah Suntinger (Turnen)

Trainer des Jahres: Andrej Kuzma (Basketball) Behindertensportlerin des Jahres: Heike Koller (Tischtennis)

Behindertensportler des Jahres: Angelino Zeller (Paraclimbing)

Special-Olympics-Sportlerin des Jahres präsentiert von Holding Graz: Bettina Platzer (Bowling) Nachwuchssportler des Jahres: Cara Albiez (Wasserspringen)

Nachwuchssportler des Jahres: Konstantin Krasser (Kraftdreikampf) Ehrenpreise der Landessportorganisation

Steiermark: Gabriele Dziruni (Karate), Florian Moser (Radsport)

Als Trainerin des Jahres wurde die erst 23-jährige Hannah Suntinger (Turnen) ausgezeichnet, Trainer des Jahres ist Andrej Kuzma (Basketball - aufgrund seines Wohnortes in Slowenien muss die Übergabe verschoben werden). Apropos Basketball: Die Kapfenberg Bulls sind die Mannschaft des Jahres.

Nachwuchssportler wieder vor dem Vorhang

In nur einer Woche wurde die beliebte Nachwuchssportlerwahl in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände "durchgeboxt". Knapp 40.000 Stimmen wurden für die 30 nominierten Athleten und Athletinnen abgegeben, am Ende setzte sich bei den Mädchen Wasserspringerin Cara Albiez mit Respektabstand durch. Bei den Burschen siegte Kraftdreikämpfer Konstantin Krasser. Beide erhielten ihre Trophäe wie die Trainerin des Jahres Hannah Suntinger im Burggarten in Graz - auch Stadtrat Kurt Hohensinner schaute vorbei. Und: Alle erhielten auch eine Einladung für die Gala 2021 - die dann hoffentlich wieder im großen Rahmen stattfinden kann.