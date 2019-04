Florian Nüßle ist bei der WM-Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden. Der Chinese Mei Xiwen war eine Nummer zu groß für den 17-jährigen Steirer.

Florian Nüßle © GEPA pictures

Österreichs Snooker-Staatsmeister Florian Nüßle ist gleich in der ersten Runde der WM-Qualifikation ausgeschieden. Der 17-Jährige verlor im English Institute of Sport in Sheffield gegen den Chinesen Mei Xiwen klar mit 3:10.