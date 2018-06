Facebook

Mountainbiker erobern im Sommer die Grazer Altstadt © GEPA pictures

Die Mountainbike-Fans dürfen sich schon jetzt freuen: Im Rahmen der EM in Stattegg (25. bis 29. Juli) wird am 27. Juli der Eliminator-Bewerb (17 Uhr) in der Grazer Altstadt ausgetragen. Am Tag darauf steht der Weltcup des spektakulären Ausscheidungsrennen (ab 13.15 Uhr) auf dem Programm.